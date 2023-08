Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El equipo de Gobierno de Ponferrada pide a Unicef renovar la declaración de la ciudad como ‘Amiga de la Infancia’, a través de una carta remitida desde la concejalía de Bienestar Social. El PP denuncia que el anterior equipo de gobierno socialista no hizo los trámite para esta renovación, que deberían haberse iniciado hace un año.

La concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, habla de “inoperancia y desidia” por parte del anterior gobierno, liderado por el socialista Olegario Ramón. “Habían quedado sin hacer los trámites para renovar la declaración, por no recordar el mal estilo del anterior alcalde, que se negó a hacer cualquier tipo de traspaso de poderes. Ahora debemos corregir todos los retrasos que dejaron al final del mandato anterior”, dice la edil.

Alexandra Rivas ha enviado una carta a Unicef, en la que explica la voluntad de la ciudad de renovar esa declaración y que ya han comenzado a trabajar en la documentación necesaria para ello. "El anterior equipo de gobierno no había hecho los trámites pertinentes y estos tienen notoria complejidad y afectan a varias áreas municipales distintas a Servicios Sociales. Estamos ya procediendo a realizar los trámites no hechos desde agosto de 2022, pero necesitamos algunas semanas más. Una parte de los empleados públicos municipales que tienen que hacer los trámites están disfrutando sus justas vacaciones”, asegura Rivas.

La concejala habla de “un nuevo marrón” heredado, aunque este no afecte de forma grave a la actividad municipal. Añade que, aunque este solo es un reconocimiento formal “que no da acceso a subvenciones”, quieren mantener ya que supone algo “simbólico”. "El trabajo de los servicios sociales seguirá en las actividades y áreas de intervención con la infancia con independencia de ese proceso de renovación, pero se quiere obtener dicha renovación, que no les debía de parecer relevante a los anteriores gestores municipales, a la vista de la inoperancia durante el último año del mandato para lograrla”.