Ponferrada pone en marcha la Universidad Feminista para luchar contra el machismo a través de la educación

Lorena González / EBD

La concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, presentó este miércoles la Universidad Feminista, un proyecto cuya primera edición tendrá lugar entre los meses de marzo y junio con el objetivo de convertir a la capital berciana en “punta delanza de la lucha por la igualdad efectiva”.

González aseguró que la lucha contra el machismo es una cuestión de Estado y se debe afrontar “atacando la raíz del problema con formación, educación y pedagogía. En definitiva, educar en igualdad”. La concejala insistió en esta necesidad, puesto que “todavía hay mucha gente que no sabe lo que es el feminismo. El feminismo no es lo opuesto al machismo, sino lo que se opone al machismo”, recordando que “el machismo no sólo afecta a las mujeres, también a los hombres que, por ejemplo, no cumplen con el rol de género impuesto”.

La primera edición de la Universidad Feminista contará con tres ponencias al mes a cargo de personas destacadas en la lucha contra las desigualdades, como la exsecretaria de Estado de Igualadad, Soledad Murillo, el Programa Amanecer, dedicado a temas relacionados con la prostitución, o las periodistas Olga Rodríguez y Cristina Fallarás, entre otros. Como punto final, en junio se llevará a cabo una mesa redonda con miembros del Juzgado de Violencia de Género, la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, así como una ponencia con representantes de los sindicatos sobre el acoso sexual en el trabajo.

De forma paralela, tendrán lugar actividades culturales como exposiciones, teatro y un recital de poesía. Como cierre de esta primera edición, el 18 de junio Pamela Palenciano ofrecerá un monólogo en la plaza del Ayuntamiento tratando en clave de humor su propia experiencia con la violencia de género. Todas las actividades serán gratuitas, aunque para la obra de teatro “Sex Toy”, que tendrá lugar el día 17 de abril en la sala Río Selmo, será necesario reservar plaza previamente.

Colaboración necesaria

Lorena González aseguró que, aprovechando la mesa redonda que tendrá lugar en junio, la intención es poner en común los datos sobre violencias de género que manejan las diferentes organizaciones para conseguir datos rigurosos: “Se trata de tejer canales de comunicación y colaboración para identificar mejor los perfiles y los focos de peligrosidad que pueda haber en la comarca”.