Ponferrada preguntará al Consultivo si los recursos contra la privatización del agua tienen “cabida”

Los votos en contra de los ediles de Use Bierzo y la abstención del portavoz del PRB no fueron suficientes para frenar la petición al órgano administrativo que será quien decida ante los informes contradictorios de los técnicos municipales

La decisión pone en tela de juicio la gestión del exregidor de Ponferrada Samuel Folgueral, ya que los acuerdos se tomaron bajo su mandato. / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada ha decidido este miércoles en sesión extraordinaria preguntar al Consejo Consultivo de Castilla y León si los recursos presentados por dos particulares a los acuerdos plenarios del 10 de julio de 2014 en los que se aprobaron las cuentas de explotación del servicio municipal de aguas y saneamiento de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, así como las medidas de compensación a adoptar para la compensación de los déficits de explotación y puesta en equilibrio de la concesión del servicio unificado del agua y saneamiento tienen o no “cabida”.

Lo que para el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, supone “echar balones fuera” y dejar que un órgano externo tome decisiones que “debería tomar el Ayuntamiento de Ponferrada”, para casi la totalidad de los representantes políticos presentes en el Salón de Sesiones es la única vía posible. “Tenemos que acudir al Consultivo porque hay dos informes municipales sobre este asunto y son entre ellos contradictorios. Que el Consejo resuelva si estos asuntos tienen cabida y que nos asesore cómo debemos proceder”, aclaraba la portavoz popular, Amparo Vidal.

Cuestionar la “cabida” de los recursos de dos particulares ha tenido su propia polémica. Mientras el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, aseveraba que un particular siempre tiene derecho a interponer recurso, el portavoz de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, teme que si el Consejo decide que no existe tal “cabida” no se podrá analizar “el fondo del asunto”, por lo que defendió la posición de que fuera el propio Ayuntamiento quien pregunte al Consultivo sobre este tema y resuelva como administración competente.

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, afrontó las críticas repitiendo los argumentos que esgrimió este martes en rueda de prensa. “Si los que interpusieron el recurso han desistido no sé por qué el Ayuntamiento lo trae a Pleno cuatro años después”. A lo que el PSOE de Olegario Ramón respondió tajante: “es falso que hayan desistido. De hecho uno de ellos pidió amparo al Consultivo y le fue concedido. Se instó entonces al Ayuntamiento a que resolviese y no lo hizo. Igual no sólo los políticos tienen que dar explicaciones por esto”, extendiendo la sobra de la duda ante la falta de respuestas a los funcionarios, algo que le afeó Carballo, “en los 20 años que llevo de concejal nunca se ha puesto en tela de juicio el trabajo de los técnicos”. La portavocía de Ciudadanos la asumió en este punto la edil Ruth Santín quien también cuestionó “si en la gestión de este Ayuntamiento hay asuntos que se llevan o no a Pleno por asuntos políticos”.

