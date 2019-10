Ponferrada prepara un plan municipal “con medidas efectivas” de respuesta al cambio climático

Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El equipo de gobierno de Ponferrada trabaja desde el inicio del mandato en la redacción de un plan de respuesta al cambio climático que incluya “medidas efectivas” que se puedan impulsar a nivel municipal, anunció este martes el concejal de Medio Ambiente de la capital berciana, Pedro Fernández. El documento se llevará a pleno “en su momento” e intentará lograr “el máximo consenso”, conciliando todas las posturas políticas, avanzó el edil.

En ese sentido, el edil explicó que el objetivo de lograr un 90 por ciento de producción energética a base de energías renovables no se corresponde con un plan municipal, porque es una medida que corresponde a otros niveles de administración. Por contra, Fernández defendió que el programa de actuaciones en el que se está trabajando cuenta con “medidas concretas y adicionales a las ya adoptadas en el pasado”.

Respuesta a las críticas

Con este anuncio, Fernández salió al paso de las críticas por su supuesta negativa a incluir en el orden del día del último pleno una “declaración de emergencia climática” a propuesta de uno de los grupos que integran el equipo de Gobierno. Según explicó, el alcalde y los servicios técnicos entienden que los concejales de la Corporación con funciones ejecutivas no pueden ejercer el control político a través de mociones, ya que esta prerrogativa la ley la reserva a los grupos municipales que no forman parte del equipo de Gobierno.

“Un partido que integra el equipo de gobierno no controla al equipo de gobierno. Eso le corresponde a la oposición”, aseguró Fernández, que consideró que el hecho de que en el pasado se hubiera permitido esta práctica no puede ser razón suficiente para su mantenimiento “cuando se entiende que es una opción que no está amparada por la legislación vigente ni por el sentido común”. “Los representantes municipales con funciones ejecutivas tienen representación en otros órganos municipales distintos del pleno, como la Junta de Gobierno, donde puede hacer oír su voz y plantear sus propuestas y, al formar parte del equipo de Gobierno, son también responsables de las decisiones adoptadas de forma colegiada”, resumió.

Respecto a la declaración de emergencia climática, el edil precisó que el documento “no propone ninguna acción municipal encaminada a hacer frente al calentamiento global ni al cambio climático” e hizo un llamamiento a evitar caer en una “retórica vacía”. “No se debe ejecutar una resolución o moción que reconozca la emergencia climática sin proponer acciones adicionales inmediatas significativas a la respuesta del municipio al calentamiento global, incluido el desarrollo de un plan de emergencia climática”, defendió Fernández.