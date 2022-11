Ponferrada recibe 700 niños en el Festival de Escuelas de Rugby

Ponferrada vivió este sábado dos eventos deportivos de gran calado. El primero convirtió a la ciudad en la capital autonómica del rugby de base, con el desembarco de más de 700 niños para participar en el Festival de Escuelas de Rugby, que reunió en los campos Ramón Martínez y en el Colomán Trabado a 68 equipos de toda Castilla y León de las categorías Sub 6; Sub 8; Sub 10 y Sub 12.

El segundo evento fue el el V Campeonato Internacional Lancaster y el XIX Trofeo Ciudad de Ponferrada de tiro con arco que se disputó en el pabellón Lydia Valentín y en el que se dieron cita más de un centenar de arqueros de España y Portugal.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Castrillo, fue el encargado de recibir, dar la bienvenida y participar en la entrega de trofeos a los deportistas de ambas competiciones, en cuya organización ha participado el Ayuntamiento ponferradino.