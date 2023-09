Ponferrada recibe a las autoridades en el día del Bierzo

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones; la Delegada del Gobierno, Virginia Barcones; el secretario general del PSOE CyL, Luis Tudanca; el alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala; el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, asisten a los actos de la festividad del Día de la Encina en Ponferrada

El sol brilla en la mañana de este día tan especial para los bercianos y bercianas, el Día del Bierzo, y en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada todo está listo para la recepción de las autoridades. Son varios los curiosos, ciudadanos que pasean y observan una enorme cantidad de gente engalanada, los que se paran para ver el acto. La delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca; el alcalde de Ponferrada, Marco Morala y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, son algunas de las personalidades que se encontraban este viernes en el consistorio ponferradino. Morala, anfitrión del acto, ha agradecido la presencia a todas las autoridades y ha deseado un feliz día a los bercianos y ponferradinos.

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha querido felicitar a todos los bercianos y bercianas "en un día de felicitación, pero también de reivindicación de esta tierra por el presente y por el futuro". Asegura que es un "orgullo pertenecer a una tierra que tiene una identidad, que tiene un paisaje y un paisanaje único, que quiere tener futuro, y por eso, las instituciones que hoy venimos aquí a acompañarles tenemos que comprometernos con las inversiones necesarias para que todo ese potencial que tiene el Bierzo, se transforme en una oportunidad de futuro". Desde el Gobierno de España están poniendo "recursos sin precedentes para hacerlo realidad". Barcones ha puesto un ejemplo de ello con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan España Puede, donde existe una partida especifica para la transición justa. A pesar de señalar que "son muchos los proyectos que tenemos en marcha", ha querido dejar claro que no por ello "tenemos que caer en la autocomplacencia, sino que tenemos que ser capaces de ejecutar todos esos proyectos que o bien estamos gestionando con los ayuntamientos o directamente para que estos que parecen buenos deseos se transformen en una realidad de manera inmediata".

Por último, la delegada ha enviado un mensaje a las mujeres bercianas, diciéndoles que "vamos a seguir trabajando cada día con toda la firmeza para conseguir que se erradique la violencia machista". Al respecto, sostiene que el gobierno solicitó el día 30 de agosto que a partir de este viernes se desplegaran los puntos violetas que están por toda la Comunidad Autónoma en los tres grandes conciertos de la Encina, "para convertirse en el punto de referencia para que en caso de que se dé una agresión esté todo perfectamente coordinado para dar una respuesta eficaz a la victima, pero también una respuesta policial". Desde que se tienen registros son cuatro las mujeres que han sido asesinadas en el Bierzo, "en nombre de todas ellas, que sepan que por parte del Gobierno de España esto es una absoluta prioridad", dice Barcones. "Confío que a lo largo del día de hoy el Ayuntamiento de Ponferrada le conceda a la subdelegación del Gobierno en León esa autorización que solicitó el día 30, para que esta tarde a partir de las 20:00 horas en el recinto del concierto tengamos ese punto violeta".

Por su parte, Suárez-Quiñones, quien ha manifestado que tanto él como la Junta de Castilla y León se sienten parte de esta tierra, ha felicitado a los bercianos y ponferradinos este "día grande, el día de la Encina y y el día del Bierzo, en el que las autoridades nos unimos y damos cuenta de lo que hemos hecho y nuestros propósitos". El consejero insiste en que la Junta tiene un "gran compromiso indudable con el Bierzo y se puede resumir en muchas actuaciones, como inversiones importantes en materia de industrialización; ese plan autonómico de la ampliación del Bayo; más de 60 millones de euros que Somacyl tiene en marcha; la ampliación de esa red de calor; otra actuación urgente como son las piscinas de El Toralín, que tienen un problema estructural; la modernización del Canal del Bierzo; y la radioterapia, cuyo servicio va a empezar próximamente gratuito por un sistema concertado hasta que se terminen las obras de la unidad de satélite que están ya puestas en marcha".

Luis Tudanca ha viajado hasta el Bierzo, a pesar de no haber sido invitado oficialmente al acto, para felicitar en su día a todos los bercianos y bercianas. El secretario general del PSOE de Castilla y León señala que la comarca es "una tierra a la que quiero muchísimo, hace muchos años que vengo a compartir este día de celebración, a acompañar y a respaldar a mis compañeros tanto en el ayuntamiento como en todos los ayuntamientos de la comarca, y al Consejo Comarcal del Bierzo". Tudanca también ha aprovechado este día para felicitar tanto a Olegario Ramón como nuevo presidente del Consejo Comarcal, como a Gerardo Álvarez Courel como presidente de la Diputación de León, algo que ha calificado de "buenas noticias para esta tierra, que sigue necesitando muchísimo impulso y trabajo". Tudanca ha concluido diciendo que en este día de "celebración, conmemoración y reivindicación, los socialistas vamos a seguir defendiendo esta tierra para que tenga buenos servicios públicos, que haya personal suficiente en el hospital, que la radioterapia llegue de forma gratuita y que los consultorios estén abiertos".

Por último, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, asegura que es "un día de celebración, de reunirnos con representantes institucionales del Bierzo y fuera del Bierzo, con personas que quieren estar con nosotros en un día relevante, pero también es un momento para solicitar, reivindicar a administraciones superiores compromiso con la comarca". En esta línea, Ramón sostiene que pedirán a Diputación una "solución rápida a los problemas del servicio de asistencia a municipios; a la Junta, sede propia pero la financiación adecuada pero prácticamente de la totalidad de los servicios; al gobierno, que se licite el primer tamo de la Villamartín-Requejo, también el estudio de viabilidad para el lazo del manzanal y la mejora de la A-6 a su paso por el Bierzo". Sin embargo, el presidente del Consejo apunta que también "es de justicia reconocer que ha habido avances, como ese convenio marco con la Junta que es bastante mejor que el anterior, inversiones Next Generation, inversiones de transición o las oficinas del catastro que facilitan que los bercianos no tengan que ir a León". Para terminar, Ramón ha querido llamar al compromiso de "todos y cada uno de los bercianos y bercianas, si tomamos nuestras decisiones pensando en el Bierzo y no tanto en uno mismo, la posibilidad de atravesar la situación que pasamos será mucho mejor".

