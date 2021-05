Ponferrada recuerda que hay que valorar las necesidades de los perros antes de adoptar

Perros abandonados

Desde la Concejalía del Común, la Protección y Salubridad Animal del Ayuntamiento de Ponferrada quieren recordar este viernes, 28 de mayo, Día de los Perros sin Raza, la importancia, “al incorporar a un compañero canino a nuestra familia, de conocer las necesidades de nuestra mascota y si las podemos y queremos cubrir. No debemos basarnos para esa elección en criterios estéticos. Lo importante, tanto si queremos que nos acompañe un perro de raza o mestizo, debe ser que elijamos un perro al que podamos hacer feliz”.

Es por ello que destacan que es importante dejarse asesorar y hacerse una serie de preguntas:

Sociabilidad, como es su comportamiento con niños, con otros perros.

Si es un perro que necesidad mucha actividad física

Puede vivir en un piso, o en la ciudad

Como se comporta fuera de casa

Si tiene algún tipo de miedos

“Hoy en día la gran mayoría de las personas no buscan adoptar un perro para que realice un trabajo o una función concreta, buscan un animal de compañía que comparta su día a día, por tanto lo que creemos más importante y debe primar en la elección es el carácter del perro, y que su nivel de actividad sea el adecuado para nuestro tipo de vida. Para eso no es necesario elegir una determinada raza, adoptar un mestizo, debidamente asesorados sobre sus aptitudes y carácter, nos permitirá una convivencia responsable y siempre teniendo en mente que un animal no es un juguete, es un ser vivo como nosotros”, apostillan

El Ayuntamiento de Ponferrada pone a disposición de los ciudadanos las instalaciones del albergue canino y la información sobre perros en adopción a través de nuestra web https://www.ponferrada.org/es/temas/servicios/albergue-canino-municipal/adopciones