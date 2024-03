Ponferrada recupera población por primera vez en 12 años

Vista de Ponferrada / QUINITO

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada celebrada este martes dictaminó favorablemente los datos del padrón a 31 de diciembre de 2023, que arrojan una cifra de 63.062 habitantes, lo que supone cortar la tendencia de pérdida de población que era constante desde 2012, cuando el municipio contaba con 68.549 habitantes. Respecto a 2022, Ponferrada ha ganado 92 habitantes, con cuatro varones menos y 96 mujeres más.

El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno señaló que “este dato de por sí es positivo”, aunque quiso ser “cauto y no lanzar las campanas al vuelo. Cabe recordar que estamos en una pérdida de población continua no sólo en Ponferrada, sino en el Bierzo y en toda la Comunidad Autónoma, pero que no sigamos perdiendo es un dato positivo. No podemos achacarlo a un factor concreto, pero esperamos que esta tendencia se consolide a lo largo de los próximos años”.

La cifra del padrón municipal actualizada se llevará al pleno ordinario de este viernes para su aprobación por parte de la corporación municipal.