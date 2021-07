Ponferrada reitera que el agua de Valdecañada tiene una “calidad excelente” y no comporta riesgo alguno para la salud

Valdecañada. / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada reiteró hoy, a través de un comunicado, que “la calidad de las aguas de abastecimiento del pueblo de Valdecañada está totalmente garantizada y contrastada con analíticas periódicas”. Los responsables del Consistorio quisieron trasladar a los vecinos de la un “mensaje de tranquilidad” ante las noticias “absolutamente alarmistas” sobre la salubridad del agua procedente de la nueva captación y recalcaron que su consumo no conlleva ningún riesgo potencial para la salud.

Al respecto, los representantes municipales atribuyen la situación a una “denuncia malintencionada” del concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, al que no citan en su escrito, y al hecho de que en un acta del Servicio de Control Oficial se requieran algunas mejoras consideradas “irrelevantes”. En ese sentido, señalaron que la nueva captación es una “toma de agua destinada a reforzar la captación actual en caso de sequía” y precisaron que hasta el momento no ha entrado en funcionamiento.

En la misma línea, apuntaron que “es dudoso que precise de autorización, toda vez que, al proceder el agua del mismo arroyo, se vea incluida en la autorización actual”. No obstante, avanzaron que los técnicos estudian el asunto por si fuera necesaria una nueva autorización para esa toma y recalcaron que es “rigurosamente falso” que se esté abasteciendo al vecindario con un agua cuya extracción carece de permiso. “El agua de la nueva captación no ha sido incorporada aún al abastecimiento de la población”, insistieron.

Más análisis y más parámetros de los necesarios

Por otro lado, las mismas fuentes subrayaron que mientras la legislación vigente en la materia para este tipo de instalaciones establece la obligación de efectuar un análisis al año, el agua que se consume en Valdecañada se analiza 16 veces al año por el laboratorio municipal y por el concesionario del Servicio, obteniendo resultados óptimos en todos los casos.

Además de los parámetros obligatorios de contaminación bacteriana o biológica, por Coliformes o Eschericia Coli, el Ayuntamiento incorpora en estas analíticas el control de otros tres parámetros microbiológicos, como los Esterococos, las bacterias aeróbicas y el Clostridium Perfringes. “Hasta la fecha nunca ha existido ningún indicio de contaminación”, destacaron.