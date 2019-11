Ponferrada revisará “a la baja” la zona azul cuando expire el contrato en 2021

Olegario Ramón, en su reciente visita a Onda Bierzo / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, aseguró en una entrevista concedida a Onda Bierzo que tiene intención de “revisar a la baja” la distribución de la zona azul de aparcamiento en la capital berciana cuando expire el contrato con la actual concesionaria en 2021. El aparcamiento de pago ha sido objeto de polémica recientemente tras anunciar que se implantará en el barrio de La Rosaleda para compensar las plazas perdidas tras la remodelación de la calle Gómez Núñez.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Comerciantes Templarium, Felipe Álvarez, se desmarcó este miércoles de dicha polémica, señalando que “somos una asociación de comerciantes y defendemos el comercio de toda la ciudad, tanto de nuestros miembros como de los demás. No vamos a valorar que el Ayuntamiento de Ponferrada implante la ORA en unas calles que no están en el Bulevar. Creo que ha habido una mala información al respecto”. En cualquier caso, reiteró, “no tenemos nada que ver con las decisiones políticas del Ayuntamiento ni decimos dónde tiene que ponerse o no la zona azul”.