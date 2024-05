Ponferrada se convertirá en la capital gastronómica de España el primer fin de semana de junio

Los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio Ponferrada será la sede del XIV Encuentro Nacional de Cofradías Gastronómicas y Vínicas, que atraerá a alrededor de 200 personas de varias Comunidades Autónomas que luego “van transmitir a los cuatro vientos lo maravilloso que es el Bierzo”. La presentación del encuentro ha tenido lugar la mañana de este jueves de la mano del Teniente de Alcalde, Iván Alonso, que ha estado acompañado de Isabel Ríos, asesora de la Asociación Nacional de Cofradías Gastronómicas y Vínicas y de su presidente, Carlos Martín, un “embajador extraordinario de nuestra gastronomía a nivel nacional y europeo”, señalaba el edil.

La peculiaridad de este encuentro se debe al “tema histórico y turístico que queremos enfocar en el Bierzo, ya no solamente por el Imperio Romano, sino por ser la región europea que más productos de metalurgia produjo”, señalaba Martín, también historiador y “amante de esta tierra”. Por otro lado, han recordado que el Bierzo es la comarca que más sellos de calidad tiene en Europa, “cómo no se iba a celebrar aquí el próximo encuentro nacional”, señalaba el presidente. “Lo que se pretende es que el Bierzo no solamente se conozca gastronómicamente sino también que la gente conozca el valor cultural de esta comarca”, reiteraba.

El acto tendrá lugar en La Térmica Cultural, “una forma fuera de lo tradicional, en un sitio donde se trabajó miles de horas y poca gente lo conoce por desgracia”, apuntaba Martín. Por otro lado, la asamblea nacional se celebrará en el Castillo de los Templarios, “para que la gente sienta que tiene que volver”.

Entre los 13 galardones se encuentran desde el premio a “una de las mejores anchoas que tiene España” al premio del alimento del Bierzo por excelencia, el botillo. Se puede acceder al programa y la inscripción haciendo clic aquí.