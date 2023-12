Ponferrada se vuelca con Isma López

Marcha solidaria en Ponferrada por Isma López, el Policía Nacional que se quedó tetrapléjico tras una caída de bicicleta. / CC

Este domingo ha tenido lugar en Ponferrada la marcha solidaria ‘Mucha fuerza Isma’, en beneficio del Policía Nacional que el pasado mes de octubre sufrió un accidente de bicicleta que le ha dejado tetrapléjico. Han sido cientos de personas las que han acudido a la convocatoria de una caminata de poco más de 3 kilómetros que partió desde la Comisaría de la capital berciana.

Pedro Villanueva, amigo de Isma y uno de los organizadores de esta marcha, aseguraba estar “muy emocionado”, pues “sabíamos que Isma iba a tener su convocatoria y que iba a venir mucha gente a apoyarle, ya no solo la faceta económica sino la parte de hacerle llegar el mensaje de que hay muchísima gente que piensa en él y está pendiente de su situación.

“Isma es una persona muy querida y muy conocida y prueba de ello es este apoyo, que no se puede pedir más. Agradecemos muchísimo este apoyo, no solamente de Ponferrada sino de Laciana, Fabero, Astorga, León…”, señalaba Villanueva.

El dinero recaudado en esta marcha solidaria irá destinado principalmente a habilitar un piso en Toledo, ciudad en la que se encuentra el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde está ingresado Isma. Villanueva señala que “el problema de la estancia de la familia allí es que es un piso que hay que habilitar, no solo para que Isma tenga la posibilidad de que su familia esté allí, sino que los que venga detrás por desgracia, que tengan ese piso ahí”.

En cuanto a la evolución de Isma, continúa ingresado en este hospital, aunque ya en planta y mejorando. “Estos meses serán primordiales para saber su estado y para conocer la gravedad de las lesiones. Estamos convencidos de que una persona como Isma, con su fuerza de voluntad, con su carisma, con su buen rollo, va a salir adelante seguro, y más con este apoyo que está recibiendo hoy aquí en Ponferrada”, reiteraba

La familia de Isma López acude a la cita

El hermano de Isma, Rubén López, que no ha faltado a la cita al igual que sus padres y otros familiares, se encontraba “impresionadísimo” por el apoyo recibido la tarde de este domingo por parte de la ciudadanía. “Nos ha parecido que se ha volcado muchísimo toda la gente, una respuesta excepcional, no tenemos manera de cómo agradecer todo esto. Nos sentimos súper orgullosos, y ahora nos damos cuenta de la cantidad de gente a la que conocía Isma, lo querido que era, todo lo que ha estado haciendo aquí por todo el mundo. No tenemos palabras“.

“Él está luchando mucho, está muy fuerte, poco a poco peleando. No ha decaído su ánimo, sigue con la esperanza. Lo único que quieres poder volver a disfrutar con toda esta gente, con todos los suyos”, concluía el hermano.