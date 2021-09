Ponferrada aprueba la compra de una acción a Somacyl y cesiones de uso

El pleno celebrado este viernes 24 de septiembre aprobó la petición de compra de una acción de la Sociedad Pública Somacyl, que es la que lleva la central de Calor de Compostilla. Este punto del orden del día quedó aprobado con 14 votos a favor del Psoe, Podemos, Coalición por El Bierzo y PRB, 10 abstenciones de USE, PP y Ciudadanos y el voto en contra del concejal no adscrito Manuel de La Fuente.

La portavoz de Podemos Ponferrada, Lorena González, recalcó, por su parte, que “no apoyamos ni apoyaremos la red de calor. Esto es un trámite exclusivamente legal que esta pendiente desde el año 2012, desde que el Ayuntamiento de Ponferrada empieza a tener trámites con el alumbrado público de Somacyl”.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) solicitó a principios de este mes al Ayuntamiento de Ponferrada la autorización de uso provisional de las infraestructuras de la red de calor centralizada de la ciudad, según recogía la edición del martes 7 de septiembre del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Según consta en el anuncio, los interesados disponían de 20 días para formular alegaciones contra la puesta en marcha de este equipamiento.

Al respecto, el pasado 1 de septiembre el Bocyl publicaba la orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que aprobaba el informe ambiental simplificado para la implantación de este equipamiento municipal. Los informes consideraron que “no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente”, por lo que se descartó la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Red de calor de Ponferrada

Tras una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento de Ponferrada decidió reiniciar la licitación de la red de calor de Ponferrada el pasado mes de abril.

Precisamente, el pasado 1 de septiembre el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, aseguró que habría una nueva exposición pública sobre la red de calor para que la ciudadanía pueda realizar las alegaciones que estimen oportunas. “Se han iniciado los pasos, la Junta tiene que hacer la declaración ambiental para que tenga mayor seguridad y nosotros lo que no vamos es a ir en contra de la sentencia que decía que anulaba las autorizaciones por ser incompatible con la ordenación urbanística. Mientras que el TSJ elimina esas razones y dice que sería perfectamente realizable. Sin embargo, también dice que no se envío la exposición pública necesaria”, asegura Ramón. Por ello, “el proceso empieza de 0 y seguiremos estrictamente el procedimiento siendo cautos con ese tema de exposición publica pero todavía estamos en el anteproyecto de ese plan general”.

Pleno

El Ayuntamiento de Ponferrada celebró este viernes 24 de septiembre una sesión plenaria en la que se abordaron una veintena de asuntos municipales. La sesión arrancó con la aprobación de los primeros puntos. Empezó con la modificación del régimen de abono de las aportaciones a los grupos municipales. Le siguieron varios apartados de modificaciones del presupuesto por suplementos de crédito y financiación con fondos de contingencia, que quedaron aprobados con 14 votos a favor del PSOE, Podemos, Coalición por el Bierzo y el PRB, los votos en contra de USE, PP y Ciudadanos y la abstención del concejal no adscrito Manuel de La Fuente.

También aprobaron la financiación con remanentes de tesorería para los gastos generales del ejercicio 2020 con 14 votos a favor del PSOE, Podemos, Coalición por el Bierzo y el PRB, los votos en contra de USE, PP y Ciudadanos y la abstención del concejal no adscrito Manuel de La Fuente. Otra de las modificaciones que se quedaron aprobadas fue la actualización para el ejercicio del 2021 del plan estratégico municipal de subvenciones para el área de sostenibilidad ambiental. Además, se abordaron otras modificaciones como la del plan estratégico municipal para el área de Transportes y Movilidad. Esta última quedó aprobada con 14 votos a favor de PSOE, Podemos, Coalición por el Bierzo y PRB y 11 votos en contra de USE, PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Manuel de La Fuente.

En cuanto a estos primeros asuntos municipales el concejal no adscrito al Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de La Fuente, aseguró que “están ustedes gobernando el Ayuntamiento como si fuese una empresa privada y no hay que olvidarse de que esto es un ente público”.

Por su parte, Tarsicio Carballo, portavoz del PRB, declaró que “nosotros queremos hacer un consorcio para gestionar las basuras”. Samuel Folgueral por USE Bierzo recalcó que “hay una política recaudatoria excesiva por parte del Ayuntamiento de Ponferrada”.

La portavoz de Ciudadanos de Ponferrada aseguró que “no hay una mínima planificación, lo que lleva a la improvisación y al descontrol en el gasto publico”. Iván Alonso, portavoz de Coalición por El Bierzo, justificó que “es el Ayuntamiento la administración que tiene que asumir la carga y dejar a 0 el contador de Gersul y no subir los impuestos a los ciudadanos. Nosotros siempre vamos a estar en una posición de que este municipio salga adelante de la ingente cantidad de piedras en el camino que hay y es una parte importante que hoy vamos a sacar de aquí”.

Marco Morala, portavoz del PP de Ponferrada señaló que “un reparto de remanentes injusto no va a camuflar la asfixiante presión fiscal municipal ni la insuficiente rebaja de tributos propuesta por el equipo de Gobierno. Con un Ayuntamiento que recauda más para gastar peor, el dinero de los ciudadanos está mejor en sus bolsillos para activar el consumo y poder emprender negocios”.

Aquona

En el punto seis el pleno procedió a aprobar el recurso de reposición planteado por Aquona contra el acuerdo plenario del 28 de mayo de este año, por el que se aprobaba la liquidación de la cuenta de explotación del servicio municipal unificado de abastecimiento y saneamiento del municipio de Ponferrada en el año 2014. Este asunto quedó aprobado con 12 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones.

