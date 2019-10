Ponferrada traza un perfil antropológico con ocho variables sobre la soledad no deseada en el municipio

David Álvarez - 23 de octubre de 2019

El Ayuntamiento creará una estructura similar a una Concejalía para llevar a cabo una “intervención social con enfoque personal”

El concejal del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz (C), junto a los trabajadores de los servicios sociales y sanitarios, durante la presentación del proyecto de lucha contra la soledad no deseada en Ponferrada. / C. Sánchez