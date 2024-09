Ponferrada “es ahora un poco más universitaria” con la inauguración del Colegio Mayor La Tebaida

El Colegio Mayor La Tebaida se ha inaugurado este martes 3 de septiembre con la visita de la rectora de la Universidad de León Nuria González Álvarez, la vicerrectora Pilar Marqués, la directora de universidades e investigación de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares González, el anterior rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, entre otras autoridades.

El acto se ha celebrado en el salón de actos del colegio mayor, que a partir de este martes se llamará Juan Francisco García Marín, en homenaje al impulsor de este proyecto. La vicerrectora ha comenzado el evento poniendo de manifiesto que “es un gran día para la Universidad de León, para Ponferrada y para el Bierzo. Este colegio mayor tendrá un gran impacto social”. Marqués añadió que “la construcción de este colegio ha creado 75 empleos, de los cuales la mitad fueron a personas del territorio, se han creado 10 empleos directos, para este acto se ha contado con mas de 7 empresas locales. El nombre de la Tebaida es un guiño al Bierzo, un colegio mayor es un lugar para estudiar y un lugar de encuentro. Un lugar donde encontrarte a ti mismo y desarrollar amistades presentes y futuras”.

A partir del 1 de septiembre ya empezaron a entrar universitarios al colegio mayor, que ha cubierto ya el 80% de sus plazas, con estudiantes procedentes de diversos puntos de la geografía española, incluyendo Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que “un proyecto de ciudad no es solamente una responsabilidad política, es la integración de las expectativas de los ciudadanos y los compromisos de todas las compañías, instituciones y administraciones. Esta inauguración no es la culminación de un proyecto si no una oportunidad de futuro para la Universidad y para Ponferrada”. El regidor de la capital del Bierzo agradeció “la voluntad constante del anterior rector por dotar al Campus de un colegio mayor y de nuevas titulaciones. La apertura de este colegio mayor ha sido una ilusión compartida que abre las puertas al futuro de la ciudad universitaria de Ponferrada”.

La directora de universidades de la Junta, Blanca Ares, aseguró estar “muy contenta” porque el Campus de Ponferrada suma cada año más matriculas. “Sin duda este año debemos celebrarlo nuevamente. Ponferrada es ahora un poco más universitaria. Este colegio mayor es un símbolo y un reflejo claro del compromiso que tiene el Gobierno de la Junta”.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González Álvarez, clausuró el acto haciendo un repaso por los 7.000 metros cuadrados de este edificio, su huerto donde se cultivarán productos de la tierra, las habitaciones, los servicios y demás zonas. González Álvarez destacó la “inversión de 3 millones de euros de la Junta para reformar el colegio que se concedieron a través del programa del Fondo de Transición Justa“. La rectora también quiso agradecer a Juan Francisco García Marín por impulsar este proyecto y señaló que “este es tu logro y como rectora y en nombre de toda la comunidad universitaria siempre estaremos todos muy agradecidos”.

También adelantó que “probablemente tengamos una visita internacional de una investigadora que estará tres meses en el Campus de Ponferrada y se alojará en este colegio mayor porque este colegio mayor no solo está pensado para estudiantes, si no también para profesores o investigadores”.

El antiguo rector, Juan Francisco García Marín, ha recalcado que “aquí ha trabajado mucha gente, esto no es cosa mía como se ha dicho” aunque ha reconocido que “yo tuve el interés porque vi los números y comprobé que el 90% de los estudiantes del Campus de Ponferrada eran de fuera del Bierzo”.