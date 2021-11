Ponferrada recuerda a las víctimas de Violencia de Género y alerta de que se ha reducido la edad de las mujeres agredidas

"Estamos en niveles de atender a menores de edad y este tipo de víctimas está retirando las denuncias, no quiere acompañamiento y no es consciente de que está sufriendo violencia machista"

Ponferrada recuerda a las víctimas de la Violencia de Género y alerta de que se ha reducido la edad de las mujeres agredidas / EBD

La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada se convirtió este jueves 25 de noviembre en el centro del Día Internacional contra la Violencia de Género en el Bierzo. Un total de 75 sillas vacías, 70 de ellas en recuerdo de las mujeres asesinadas y 5 en recuerdo de los menores asesinados como consecuencia de esta violencia machista, recuerdan a las mujeres asesinadas en España víctimas de este tipo de violencia

Representantes del Ayuntamiento de Ponferrada, como el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y la concejala de Igualdad, Lorena González, y representantes de plataformas de mujeres se manifestaron este jueves en la plaza del Ayuntamiento para hacer un llamamiento a todos los hombres. “Ojalá, hombres, fuerais los que nos convocaseis un 25 N y fueseis los que mostrarais vuestro rechazo a la violencia machista. No avanzaremos mucho más mientras no asumáis vuestra responsabilidad y deis un paso hacia adelante y deis la cara por las mujeres que lo sufrimos. Solo hay que escoger el camino de la valentía. No es el camino fácil pero si es el que hay que andar. Solo os pedimos el mismo valor que nosotras tenemos en esta lucha”.

“Este año van 70 mujeres asesinadas en nuestro país y lo mas terrorífico es esa peligrosa senda de la negación de la existencia de la violencia machista. Negación que cala en nuestros jóvenes, según las estadísticas recogidas de nuestros adolescentes. Bajo el falso mito del amor romántico, ese mito de no es amor si no duele, se extiende entre jóvenes y adolescentes. Mas que nunca debemos tomar consciencia porque es un problema social. Debemos asumir todos nuestra cuota de responsabilidad. Es muy importante que como madres y padres hagamos nuestra labor desde ya, no podemos permitirnos que la responsabilidad recaiga en terceros”.

En la lectura del manuscrito recordaron que “no es el hombre nuestro enemigo, y os lo dice una víctima, si lo es el maltratador, el violador, el acosador, el proxeneta, el que ríe esas gracias”. Para concluir el acto, se recitó los nombres, apellidos y edad de las víctimas asesinadas en lo que va de año.

La concejala de Igualdad, Lorena González, asegura que “no hay efectivos suficientes para atender correctamente a las víctimas de Violencia de Género en lo que se refiere al acompañamiento y asesoramiento. Hay una falta de perspectiva en todos los sentidos. Cuando no se ofrecen alternativas a las víctimas, lo más probable es que vuelvan con sus agresores. Los medios empleados para hacer un seguimiento de las víctimas son insuficientes. Las denuncias han vuelto a niveles anteriores a la crisis y han llamado dos cuestiones la atención: se ha reducido mucho la edad de las mujeres, estamos en niveles de atender a menores de edad y este tipo de victimas está retirando las denuncias, no quiere acompañamiento y no son conscientes de que están sufriendo violencia de género”.

Además, la Concejalía de Igualdad ha pintado bancos de color morado, como el que ya existe en la propia plaza del Ayuntamiento, en pedanías y núcleos de población del municipio para visibilizar el reconocimiento institucional de este tipo de violencia.

La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, traslada la solidaridad del PP con las mujeres víctimas de violencia que sufren por ellas y sus familias. “Están muy bien los mensajes institucionales y la unidad de todos los representantes políticos en la lucha para erradicar la violencia que sufren las mujeres, pero nuestro primer pensamiento no puede ser para las instituciones, sino para estas mujeres, su situación, su lucha por salir adelante y también por proteger a sus familias”.

630 casos activos en la provincia

La provincia de León cuenta, con datos a 30 de septiembre de 2021, con 630 casos activos de violencia de género, es decir, aquellos en los que se ha producido denuncia o se ha tenido conocimiento de los mismos. De ellos, 318, más de la mitad, requieren protección policial al tratarse de casos con riesgo extremo o medio para las víctimas.