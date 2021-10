Ponferrada pondrá en marcha en 2023 la Zona de Bajas Emisiones

El proyecto tiene un presupuesto de 3,7 millones de euros, de los que 2,8 son subvencionables por los fondos Next Generation de la UE

Zona de Bajas emisiones de Ponferrada. / EBD

El Ayuntamiento de Ponferrada presentó este lunes el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023 para cumplir con la normativa europea que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a reducir las emisiones de CO2 provocadas por el tráfico de vehículos a motor. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3.784.110,44 euros, de los que 2.814.627,60 son subvencionables a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La ZBE de Ponferrada abarcará, básicamente, las zonas de la Puebla Norte y Puebla Sur en torno a la plaza de Lazúrtegui (ver mapa adjunto), una zona por la que se calcula que transitan unos 8.500 vehículos al día, y además de las restricciones de circulación en función de las emisiones también contempla la creación de dos zonas de aparcamiento disuasorias ubicadas en la explanada del antiguo Carrefour y el Museo del Ferrocaril, control inteligente de estacionamiento, control de la calidad del aire y remodelación de las calles Real, Eladia Baylina, Antolín López Peláez, Navaliegos y la avenida de la Puebla. Además, se creará una nueva red de movilidad para bicicletas y vehículos de movilidad personal (MVP) que sustituya al Plan Ponferrada Pedalea de 2012.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, explicó que el proyecto se ejecutará a lo largo de tres años, entre 2022 y 2024, comenzando el primer año por la implantación de la ZBE, ya que debe estar en funcionamiento en 2023. El regidor agradeció el “enorme trabajo de los técnicos de la casa” para su redacción y adelantó que, en caso de no recibir la subvención esperada “el proyecto se redimensionará a la baja”. Por otro lado, Ramón se mostró “convencido de que no será un hachazo” para los negocios de la zona, ya que “en todas las ciudades donde se ha implantado ha funcionado bien y, además, no se trata de una peatonalización”, recordando que la implantación de la ZBE es “obligatoria”.

Red de movilidad para bicicletas y VMP

En cuanto a la red de movilidad para bicicletas y VMP, el técnico de Movilidad del Ayuntamiento, Fran Jordán, explicó que “se trata de bajarlos de las aceras a la calzada, para lo que se aprovechará la red viaria existente”. La red abarcará “53 kilómetros en toda la ciudad más rutas hacia centros como pueden ser el Hospital El Bierzo, la Universidad o los polígonos industriales” y recordó que medidas como la limitación de velocidad a 30 Km/h en algunas zonas “permite pacificar el tráfico y facilitar la convivencia”.

Para su implantación se prevé el marcado vial de ciclocarriles y ciclocalles en una “apuesta por el minimalismo”.

Restricciones y sanciones

En cuanto a los vehículos que podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada, el alcalde recordó que la ordenanza todavía está en fase de redacción, aunque seguirán las mismas categorías establecidas por la DGT en cuanto a emisiones y que ya funcionan en ciudades como Madrid o Barcelona. En cualquier caso, los residentes tendrán acceso a la ZBE, si bien no se aclaró si deberán cambiar sus vehículos pasados unos años, como sucede en las capitales mencionadas más arriba. Del mismo modo, tampoco se ha establecido aún el régimen sancionador que regirá en esta zona.