Ponferradina-Alavés

David Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

David Gallego salió realmente satisfecho con la victoria de la Ponferradina sobre el Alavés, tanto por los tres puntos como por lo que supone de liberación para su equipo y refuerzo moral de cara al futuro: "Tenemos que dar mucho valor a esta victoria. En esta categoría es muy difícil ganar y puntuar. Jugábamos contra un rival espectacular que está luchando por el ascenso y veníamos de muchísimos partidos en los que habíamos hecho méritos para ganar y no lo habíamos hecho. Vamos a sufrir hasta el final pero no hay otro camino. Quiero dar las gracias a la afición porque ha estado increíble y con ese apoyo será menos difícil".

El entrenador manifestó que, más allá del sufrimiento final, la Deportiva hizo un partido merecedor de los tres puntos: "Hemos hecho minutos muy buenos y al final lógicamente te aprietan, pero hemos defendido muy bien. Al final el partido son noventa y pico minutos y hay que analizarlos todos. Es normal que el Alavés te someta y te genere ocasiones con el potencial que tiene. En la primera parte sólo han tenido un remate y en la segunda después del gol también nuestra mochila pesa y vienen pensamientos, más la calidad del rival. Me quedo con que el equipo cree, hemos demostrado que estamos vivos y hemos ganado un partido que nos viene muy bien".

Gallego también reveló el porqué de la salida de Pascanu del once ante el Granada, que se repitió esta semana: "Es una plantilla muy competitiva y cuando no ganas hay que buscar alternativas. Además, Pascanu no había pasado una buena semana y consideramos que teníamos que quitarle presión en el partido de Granada. Me gustó la actitud del equipo en ese partido y la de Pascanu, pero aquí no hay titulares y suplentes. Chapeau al rendimiento de Pascanu y al de Sofian. Los tres últimos goles del equipo han sido de jugadores que salen del banquillo, por lo que para mí no hay titulares y suplentes".

Precisamente, del gol de Hugo Vallejo también habló el entrenador, que aseguró que "el gol lo hemos hecho todos, lo ha marcado Hugo pero todos han cabeceado ese balón y sienten que una parte del gol es suya porque hay mucho trabajo detrás".

Sin casi tiempo para saborear la victoria, Gallego apeló a seguir trabajando para salir definitivamente del descenso: "Cada partido es una historia diferente, si pensamos que por ganar al Alavés le vamos a ganar al Mirandés estamos muy lejos de hacerlo. Tenemos que seguir igual porque llevamos compitiendo muchos partidos y con posibilidad de tener resultados mejores. Estos tres puntos tienen que venir muy bien para reforzar el trabajo y disipar dudas. Espero que el equipo se suelte, porque creer y competir lo vamos a hacer igual. Me da igual que los demás den o no den por nuestro equipo, lo que me importa es que el equipo crea y compita como venía haciéndolo. Si ahora hay x más algo que creen, mejor, pero lo importante es que crean los que están en el verde".