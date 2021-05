Yuri celebra un gol ante el Albacete en El Toralín / QUINITO

Tras la derrota de la semana pasada en Las Palmas, la Ponferradina afronta este sábado una nueva jornada de LaLiga SmartBank recibiendo en El Toralín al colista de Segunda, un Albacete que llega con un pie en descenso y con entrenador nuevo, Fran Noguerol, tras la destitución esta semana de Alejandro Menéndez. En el cuadro berciano la gran novedad será la vuelta de Ríos Reina a la convocatoria, mientras que Bolo adelantó que Yuri será titular tras descansar la pasada jornada. Te contamos cuándo y dónde ver el Ponferradina vs Albacete.

Con las bajas de los lesionados Amo y Paris Adot, que se unen a Manu Hernando en la enfermería berciana, Bolo ha ensayado durante la semana con Iván Rodríguez en el lateral derecho y Adri Castellano como central. En el lado positivo, el técnico adelantó este viernes que Ríos Reina estará en la lista de 23 “con posibilidades de jugar” y Yuri, que no jugó ante Las Palmas por precaución, será titular tras entrenar con total normalidad durante la semana.

Jon Bolo afirmó que ganar este partido “nos daría la oportunidad de acercarnos a los equipos que nos preceden y meterles un poco de presión”, aunque advirtió de que “el Albacete no pasa por su mejor momento, pero estoy convencido de que van a pelear hasta el final por salir de esta situación y nos van a plantear un partido muy difícil“. Por eso, el entrenador blanquiazul insistió en que “no tenemos que mirar ni clasificaciones ni nombres, tenemos que sacar nuestra mejor versión porque si lo hacemos estaremos cerca de ganar. Si no, independientemente de la situación del rival, será difícil. Tenemos que salir desde el minuto uno a atacar y buscar la portería contraria. Son tres puntos fundamentales“.

Pelear por el playoff

A pesar de que remontar cinco puntos en cinco jornadas es una misión complicada, el entrenador de la Ponferradina no quiere renunciar a nada en el último mes de competición y está convencido de que “si somos capaces de ganar, los tres que tenemos por delante no lo van a hacer y nos acercaríamos. Los rivales que están por delante nos sacan una ventaja que no es fácil de recortar, pero nadie lo va a tener fácil de aquí a final de temporada, todo el mundo se juega mucho y todos aprietan”.

Un rival muy tocado

El Albacete, por su parte, llegará a Ponferrada tras una semana complicada, en la que el club manchego destituyó a Alejandro Menéndez como entrenador y lo sustituyó por su segundo, Fran Noguerol, que debutará al frente del equipo en El Toralín en una situación límite. El Albacete es último con 33 puntos, a ocho de la salvación, pero no quiere entregar sus armas hasta que las matemáticas digan que el descenso está consumado. Por si fuera poco, el equipo manchego llega con las bajas de Fran García, Silvestre, Fuster y Carlos Isaac, que deberán cumplir un partido de sanción.

Cuándo y dónde ver el Ponferradina vs Albacete

El partido Ponferradina vs Albacete, correspondiente a la 28ª jornada de Segunda División, se disputa este sábado, 8 de mayo, a las 18.15 horas en El Toralín y contará con el arbitraje del colegiado navarro Galech Apezteguía. El choque se disputará a puerta cerrada y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga.

Alineación de la Ponferradina

Con las bajas ya comentadas de Paris Adot y Amo, Bolo se verá obligado a realizar cambios en la línea defensiva, mientras que arriba Yuri volverá a ser titular. Así las cosas, la Ponferradina podría presentar un once titular formado por Caro; Iván Rodríguez, Pascanu, Adri Castellano, Moi Delgado; Curro, Erik Morán, Sielva, Pablo Valcarce; Kaxe y Yuri.