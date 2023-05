Ponferradina-Albacete

Juanfran, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Juanfran García resumió el partido ante el Albacete señalando que "en los primeros 45 minutos no hemos estado como queríamos, al equipo le faltaba chispa, creo que la situación ha afectado mucho para que el jugador no lo diera todo. El segundo ha sido todo lo contrario y estoy contento porque no es fácil cambiarle el chip al jugador y han tenido la recompensa de ese punto. En líneas generales hemos minimizado al Albacete y excepto en los últimos diez minutos hemos estado vivos. Queríamos los tres puntos por respeto a la afición y porque no es igual quedar tercero que cuarto por la cola. Hay que sumar todo lo que se pueda. ".

El entrenador de la Ponferradina no coincidió con la lectura de que el partido fue de perfil bajo, especialmente tras el gol del Albacete: "Según cómo se vea. Dentro de la tensión que tienen todos los partidos, porque siempre se quiere ganar, no coincido en que haya sido de perfil bajo porque el hecho de que el Albacete esté ahí arriba es por algo y que los hayamos minimizado es para estar contento. El equipo lo ha dado todo, yo creo que es todo lo contrario, la Ponferradina se ha sobrepuesto a un resultado en contra en casa con el mazazo de hace siete días y hemos ido a por los tres puntos".

Juanfran reconoció que en el descanso tuvo que dar un toque de atención a los suyos tras una floja primera parte: "He estado incómodo y se lo he hecho saber a los jugadores. Puedo entender que falte chispa y la situación condicione, pero son jugadores que pueden jugar en cualquier equipo y tenían que creérselo, no valía con salir al campo. Salir asustado no sirve para nada y hemos hecho hincapié ahí con una buenísima respuesta del equipo, que desde el primer minuto de la segunda parte ha ido a por el Albacete".

Por último, el técnico valenciano agradeció la presencia de los aficionados que se quedaron hasta el final del partido para despedir a su equipo: "Tiene muchísimo mérito que se hayan quedado hasta el final y tienen mi respeto absoluto. Se han quedado, han aplaudido al equipo y es de agradecer. Espero que la temporada que viene sean muchísimos más".