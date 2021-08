Jon Pérez Bolo. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, reconoció tras la victoria ante el Alcorcón que “estamos en el primer partido de Liga y sabíamos que no llegábamos al cien por cien. Nos ha costado llegar al final del partido. No ha habido muchas ocasiones. El Alcorcón nos ha dominado por momentos sin generar excesivo peligro y después del gol tuvimos posibilidad de tener balón y no hemos ido a buscar la portería. Ha habido momentos en los que lo hemos hecho bien, pero a las alturas que estamos las piernas nos pesaban y el Alcorcón incluso con uno menos nos ha puesto en apuros”.

El técnico vasco insistió en que “Hoy nos ha faltado fuelle en los últimos 15 minutos y también pesaron los nervios de ganar el primer partido. Vamos a intentar que estos primeros partidos nos sirvan para coger ritmo, pero sabiendo que hay tres puntos por medio que queremos ganar. Lo hemos conseguido y ahora descansaremos un par de días antes de ponernos a trabajar duro para ir a Eibar”.

Haciendo balance de lo visto sobre el césped, Bolo destacó que “lo que más me ha gustado es que todos vamos a una, tanto en el campo como en el banquillo y en la grada. Si estamos juntos hasta el final será más fácil conseguir los objetivos. Lo que menos me ha gustado ha sido la precipitación en ciertas fases del juego cuando todavía no estamos preparados para meter un ritmo muy alto”.

Por último, también tuvo palabras para la vuelta de la afición al Toralín: “Volver a ver al público en la grada es una alegría enorme. Tenerlos ahí detrás para que nos den fuerzas cuando no nos quedan es muy importante para nosotros. Ojalá que poco a poco pueda venir más gente”.