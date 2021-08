Este penalti sobre Naranjo lo transformó Yuri en el gol de la victoria. / LaLiga-SDP

La Ponferradina comenzó con buen pie la temporada del centenario y se llevó los tres puntos ante el Alcorcón gracias a un gol de Yuri de penalti, en una acción que además dejó con uno menos a los visitantes por la expulsión de Laure. Los blanquiazules sufrieron tanto jugando contra once como contra diez, pero lograron mantener su portería a cero para dejar la victoria en El Toralín, al que acudieron 2.743 aficionados para volver a disfrutar de su equipo un año y medio después del último partido oficial con público en la grada.

Bolo puso en liza el mismo once que finalizó la pretemporada en A Coruña, con Copete acompañando a Amo en el centro de la zaga a la espera de que Pascanu complete su particular pretemporada tras los Juegos Olímpicos. Arriba, Edu Espiau y Yuri formaron una pareja atacante que tuvo poco protagonismo en la primera mitad.

No en vano, los primeros 45 minutos fueron de dominio visitante, con un Alcorcón que mandaba en el centro del campo y que a los cinco minutos ya dispuso de una clara ocasión en un cabezazo de Xisco que Amir envió a córner con una gran intervención. El propio Xisco lo intentó de nuevo minutos después y otra vez se encontró con el meta iraní en su camino.

La Ponferradina lo intentaba con salidas rápidas a la contra, especialmente por la banda izquierda, pero no lograba encontrar el último pase hacia la portería de Dani Jiménez. Una falta de Naranjo que se fue por encima del larguero fue lo mas peligroso que lograron hacer los blanquiazules antes del descanso.

Las tornas cambiaron nada más empezar el segundo tiempo, cuando Naranjo le robó la cartera a Laure dentro del área y éste le derribó cuando encaraba a Dani Jiménez. Iglesias Villanueva decretó penalti y expulsión del lateral alfarero y Yuri se encargó de convertir en gol la pena máxima para poner por delante a la Deportiva.

Con todo a favor, los blanquiazules no lograron controlar el partido y el Alcorcón siguió siendo dueño de la pelota y llegando con peligro al área de Amir, que tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar males mayores. El partido terminó con la Deportiva sufriendo, pero llevándose los tres primeros puntos de la temporada.

PONFERRADINA (1): Amir; Iván Rodríguez (Paris Adot, 65’), Amo, Copete, Ríos Reina; Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán (Pascanu, 89’), Naranjo (Saúl, 76’); Edu Espiau (Kaxe, 76’) y Yuri (Becerra, 89’).

ALCORCÓN (0): Dani Jiménez; Laure, Carlos Hernández, David Fernández, Bellvís (Gorosito, 81’); Arribas (Ernesto, 84’), Aguilera (Moyano, 81’), Hugo Fraile (Víctor García, 54’), Juan Hernández; Bravo y Xisco (Marc Gual, 54’).

GOLES: 1-0, min 49: Yuri, de penalti.

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego).

ÁRBITRO DE VAR: Prieto Iglesias (C. Navarro). Expulsó con roja directa a Laure (47’). Tarjeta amarilla a Carlos Hernández (37’), Iván Rodríguez (57’), Copete (72’), Gorosito (91’)

INCIDENCIAS: El Toralín. 2.743 espectadores. Antes de empezar el partido se guardó un minuto de silencio por los aficionados fallecidos en los últimos meses.