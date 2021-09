El técnico blanquiazul no quiso valorar el gol anulado por el VAR: "Me comentan que es un poco raro"

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / Jesús

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, confesó tras la victoria ante el Almería que “estamos muy contentos por la victoria y por dar un poco de alegría a nuestra gente. Sabíamos el partido que teníamos que hacer si queríamos ganar y creo que hemos hecho un grandísimo encuentro. Sabemos que esto es muy largo y vamos a disfrutar de lo que estamos viviendo con los pies en el suelo y con humildad”.

El técnico no quiso entrar a valorar el gol anulado por el VAR a Paris Adot, comentando que “no he podido ver la jugada del gol anulado, pero me comentan que es un poco raro que lo haya anulado. Si el VAR le llama y lo ve y cree que tiene que anularlo no vamos a poner ninguna pega. Cuando lo vea podré opinar. Hemos tenido la suerte de hacer otro y ganar el partido, así que se queda en una mera anécdota. Son cosas que pueden pasar cuando tienes que tomar decisiones”.

En cuanto al partido, Bolo lo resumió señalando que “la primera parte ha sido muy igualada, con reparto de golpes en las dos porterías, pero en los últimos quince minutos la Ponferradina jugó más en campo contrario, aunque sin tener ocasiones muy claras. En la segunda parte le hemos dado continuidad a ese primer tiempo y jugar así de bien ante un equipo como el Almería tiene mucho mérito. No hay otro camino que seguir igual, esto es muy largo. Tenemos que disfrutarlo, pero mañana hay que venir a disfrutar con el entrenamiento y así vamos a trabajar mucho mejor”.