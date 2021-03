Jon Bolo y José Gomes se saludan antes del partido / EBD

Jon Pérez Bolo destacó tras la victoria ante el Almería que la Ponferradina “tiene un gen competitivo muy grande, da igual cómo vaya el resultado y cómo nos estén saliendo las cosas, nunca baja los brazos ni da el partido por perdido. Hoy hemos hecho buen fútbol y hemos ido a por la victoria como locos ante uno de los mejores equipos de Segunda, pero esto es El Toralín y todo el mundo sabe lo que es venir a jugar aquí contra la Ponferradina“.

El técnico vasco confesó que “siempre tengo el mismo discurso de los 50 puntos, pero hace tiempo que mi cabeza piensa en conseguir cosas más grandes viendo cómo trabaja el equipo y lo que tengo en el vestuario. Quiero conseguir cuanto antes esos cuatro puntos que nos faltan para dejar de hablar de ese objetivo, que para nosotros es la realidad, y ojalá podamos hacer historia con la Ponferradina y disputar un playoff de ascenso. Pero primero, los cuatro puntos”.

Sobreponerse a las bajas

Bolo también hizo hincapié en el valor de la victoria ante un aspirante al ascenso con un equipo que acumulaba media docena de bajas: “El equipo demuestra lo que digo cada semana, que todos son importantes. Siempre he dicho que hay jugadores que no tienen los minutos que se merecen, pero es que no pueden jugar todos. Esta victoria, además de acercarnos a nuestro objetivo, refrenda que todos son importantes. Mi equipo es un equipazo y lo está demostrando”.