Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, habló este viernes en la previa del Ponferradina-Almería que se disputa el domingo a las 18.15 horas en El Toralín. El técnico blanquiazul recupera para este encuentro al guardameta Amir, ausente en Tenerife por estar con la selección de Irán, y podrá contar con toda su plantilla, si bien adelantó que los dos últimos en llegar, Paul Anton y Cristian, aún no están a tope para ser titulares.

Bolo restó importancia a sus buenos números ante el Almería, al que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos en Segunda, y alabó al conjunto andaluz: “Las estadísticas están muy bien y disfrutamos mucho en las dos últimas temporadas, pero yo vivo el presente y el domingo vamos a tener un grandísimo equipo enfrente. Ojalá podamos repetir lo que hemos hecho las temporadas anteriores. Ellos tienen una plantilla muy amplia, con buenos jugadores, y tienen claro cómo afrontar los partidos. Estamos esperándoles con ganas para contrarrestar todo lo que nos puedan plantear durante el partido y llevarnos los tres puntos”.

En cuanto a su equipo, recordó que “cada partido tiene que ser una motivación independientemente del rival. Todos los partidos son un regalo para disfrutar del fútbol profesional y espero que pase lo que en las dos últimas jornadas en El Toralín, pero a cada campo tenemos que ir con ilusión y ganas para disfrutar. Hay que ilusionarse contra el Almería y contra cualquier equipo. Lo que pasó en Tenerife no se puede repetir, tenemos que mantener nuestra línea pase lo que pase en los partidos”, añadió en referencia al bajón de su equipo tras el primer gol encajado en el Heliodoro Rodríguez López la semana pasada.

Tres de cuatro ante el Almería

Con Jon Pérez Bolo en el banquillo, la Ponferradina ha dado un vuelco a sus estadísticas contra el Almería, pasando de no haber ganado nunca al equipo andaluz a llevarse tres de los cuatro partidos disputados en las dos últimas temporadas, entre ellos el que le dio la permanencia a la Deportiva en Segunda en la penúltima jornada de la temporada 2019-20.

El encargado de dirigir el Ponferradina-Almería de este domingo será el colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, con el que la Deportiva sólo ha logrado la victoria en dos de los 14 partidos de Liga en los que han coincidido. El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga.

Más aforo en El Toralín

Por otro lado, El Toralín verá incrementado su aforo por encima de las 5.000 localidades después de la última actualización del Consejo Interterritorial de Salud, que permite el acceso de hasta el 60% del aforo total en los estadios de Primera y Segunda. Esta decisión permitirá que todos los abonados de la Ponferradina puedan acceder al estadio simplemente presentado su carné, sin necesidad de retirar previamente una entrada como en los dos partidos anteriores. Eso sí, el club recuerda que no siempre podrán mantener su reserva de localidad debido a la necesidad de mantener la distancia entre no convivientes. Además, será obligatorio el uso de mascarilla y no se podrá comer ni fumar dentro del recinto.

Saque de honor

El Ponferradina-Almería del domingo contará con la presencia del veterano periodista berciano Luis del Olmo, que será el encargado de hacer el saque de honor antes de pitido inicial. Según explican fuentes del club, “la Ponferradina quiere así rendirle homenaje y expresarle su agradecimiento por el apoyo que ha prestado al club a lo largo de los años. Este acto se celebra en el partido más próximo al Día del Bierzo, como reconocimiento a su condición de Hijo Predilecto de la comarca y por su intensa labor en apoyo de esta tierra y de divulgación de sus productos y enclaves turísticos”.