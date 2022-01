La Ponferradina contará con representación en la próxima Copa del Mundo de Catar después de que la selección de Irán, en la que milita el guardameta Amir Abedzadeh, lograra este jueves clasificarse para la cita mundialista tras derrotar a Irak por 1-0 en el partido disputado en el estadio Azadi de Teherán.

El portero blanquiazul fue titular en el equipo iraní, que a falta de tres partidos para el final de la fase de clasificación ya se ha asegurado su presencia en el Campeonato del Mundo que arranca el 21 de noviembre en Catar.

Amir emula así lo conseguido por su padre, Ahmad Reza Abedzadeh, que disputó el Mundial de Francia en 1998 con Irán. Esta será la sexta participación de la selección persa en una Copa del Mundo de fútbol, tras Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. En todas ellas el combinado iraní cayó eliminado en la fase de grupos.

Ahmedreza Abedzadeh and his son Amir Abedzadeh… what a beautiful scene! pic.twitter.com/WoCsrYHSLs

— Eri 🌟🇮🇷🌟 (@Eri1806) January 27, 2022