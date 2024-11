Ponferradina-Amorebieta

Javi Rey analizó la victoria ante el Amorebieta señalando que “dentro de un partido hay mucho más, se vieron infinidad de momentos y por fases estuvimos muy mal y por fases estuvimos muy bien. No puede pasar lo que pasó del minuto 15 al 45. Tuvimos suerte de irnos 1-2 al descanso, porque si nos meten el tecero habría sido casi definitivo. En la segunda parte tuvimos momentos de buen fútbol y nos llevamos la victoria, pero hay que ser autocríticos porque no podemos irnos así del partido con 1-0 a favor. Esto no puede volver a pasar porque no estamos para regalar nada”.

El técnico afirmó que ese apagón del equipo en la primera parte “no es cuestión del dibujo de tres centrales, porque en Irún y Barakaldo lo hicimos perfecto, pero hoy, no sé por qué, el equipo no hacía bien los saltos y los intervalos entre central y lateral eran muy amplios. Es cuestión de energía, de querer y de ir“.





En ese sentido, el entrenador de la Ponferradina aseguró que los cambios respondieron a que “teníamos que ganar y prefiero morir matando. Hay que ser valientes y arriesgar. Se lo dije en el descanso porque habíamos tocado fondo con la remontada del Amorebieta, que había que dar un paso al frente, yo el primero, y los futbolistas lo hicieron. Hoy llevamos un susto importante y fuimos capaces de darle la vuelta porque el equipo salió bien en la segunda parte”.

Javi Rey insistió en la importancia de este resultado, ya que “remontar un 1-2 en esta categoría, y más con los fantasmas que se nos aparecen, es algo que hay que hacer y felicito a mis jugadores. Ganar 5-2 en esta categoría no es sencillo“.

Pitada al descanso

Sobre la pitada que se llevó el equipo en el descanso, el técnico ourensano prefirió darle la vuelta a la situación: “No me quedo con eso, me quedo con que según salimos a la segunda parte nos animó todo el estadio y la afición nos ayudó. Ellos ven que no estamos bien, como lo vemos nosotros. En el descanso les dije que teníamos 45 minutos para darle la vuelta, que no era una situación tan crítica tener que remontar un 1-2 en casa con todo el estadio animando. La unión afición-jugadores nos llevó en volandas y ayudó a remontar un partido difícil”.

En cuanto a la moral de los jugadores tras una remontada y dos victorias seguidas, Rey aseguró que “el equipo está muy bien. Soy autocrítico y hay que corregir lo que pasó en la primera parte, pero el equipo tiene energía, alma y personalidad. Desde hace un mes ha dado un paso al frente y lo está demostrando. Necesitamos encadenar una serie de buenos resultados y llevamos dos victorias consecutivas, aunque es una pena esos dos goles encajados. El equipo tiene gol y mucha llegada, y si empezamos a defender mejor vamos a ganar muchos partidos”.

Sobre el gol, Javi Rey considera que “nunca hubo debate. Al final tienes que adaptarte a la plantilla que tenemos, que para mí son los 24 mejores de la categoría, y con ellos trabajo para mejorar a nivel individual y después a nivel colectivo. Hay que ayudar a los jugadores en todos los aspectos para que crezcan, porque si crecen individualmente, eso lo van a poner al servicio del equipo. En ese aspecto estamos creciendo y mejorando porque cada vez hacemos más cosas bien”.

Por último, con el equipo a un punto del playoff, el entrenador de la Ponferradina advirtió de que “cada vez que miramos la clasificación nos llevamos un golpe de realidad. Tenemos que pensar sólo en nosotros mismos y trabajar, que es lo único que entiendo. Eso nos llevará a posiciones muy altas en la clasificación”.