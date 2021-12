Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín durante el Ponferradina-Amorebieta. / QUINITO

Jon Pérez Bolo resumió el partido ante el Amorebieta reconociendo que la Ponferradina no estuvo bien sobre el campo y que las vacaciones le vendrán bien a un equipo que ya empieza a notar el cansancio: “Se nos ha complicado con su gol y en la segunda parte lo hemos intentado de todas las maneras hasta que al final llegó la recompensa del gol de Edu. No ha sido un buen partido, pero en Segunda hay veces que intentas hacer una cosa y por jugar mal o por acierto del rival no consigues lo que pretendes. Nos va a venir muy bien desconectar porque llegamos cansados de piernas y de cabeza. Me voy contento por llegar con estos puntos a la mitad de la competición. Ahora a descansar y a preparar una segunda vuelta que va a ser apasionante“.

Bolo tuvo palabras para el gol de Edu Espiau, recordando que “todos los delanteros queremos marcar siempre y Edu está trabajando mucho y muy bien. Hoy ha tenido la recompensa del gol. Tiene que seguir peleando porque me pone las cosas muy difíciles y es el camino que tiene que llevar. Ha hecho una gran primera vuelta, aunque no ha tenido toda la suerte en las ocasiones de gol, pero el trabajo y el compromiso es de diez. Ya llegarán los goles”

El técnico blanquiazul hizo balance de la primera vuelta asegurando que “ahora habrá quien esté triste o desilusionado por no llegar en puesto de ascenso directo, nosotros lo queríamos, pero no lo hemos conseguido. Yo prefiero valorar las cosas buenas y estoy contento y orgulloso de cómo han ido las cosas y cómo pelea mi equipo en cada partido”.

De cara a esa apasionante segunda mitad de la competición, Bolo asumió que “todos estamos ilusionados, quizás alguien piense que nuestra obligación es estar ahí arriba. Vamos a aguantar esa presión, sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Está bien que la gente nos meta presión, lo aceptamos y vamos a por ello”.

Por último, Bolo expresó sus deseos de cara a la inminente Navidad: “Que sigamos con este compromiso, que nos respete el virus y que todos tengamos salud para volver a entrenar el próximo lunes”. El equipo volverá al trabajo el 27 de diciembre para preparar el encuentro ante el Real Oviedo del día de Nochevieja.