Javi Rey compareció ante los medios este viernes en la previa del Ponferradina-Amorebieta que se juega el domingo a las 19.30 horas en El Toralín con un mensaje claro tras la victoria en Barakaldo de la semana pasada: “La reacción tiene que llegar ya, no podemos esperar más. Siempre es la misma canción de lo bien que hemos jugado pero qué pena que no ganamos y eso no me vale, esto va de conseguir resultados. Necesitamos sumar de tres y encadenar tres o cuatro buenos resultados para acercarnos a la parte alta de la clasificación”.

El técnico blanquiazul confirmó que las únicas bajas para el domingo son las de Andújar y Brais Abelenda, toda vez que el golpe sufrido por Lancho en el entrenamiento del miércoles se quedó en un susto. De este modo, Rey podría repetir el dibujo de tres centrales que utilizó con éxito en los dos últimos partidos, aunque prefirió no dar pistas al rival: “Ahora tenemos una riqueza con ese cambio a tres centrales y el rival no sabe cómo vamos a jugar porque manejamos dos sistemas con una misma idea de juego”.





Lo que sí manifestó el entrenador de la Deportiva es que ese cambio de dibujo ha hecho que el equipo “esté compitiendo y defendiendo mejor, como se demostró dejando la portería a cero en un campo difícil como el del Barakaldo”. En ese sentido, admitió que de vez en cuando es necesario sacar el balón sin contemplaciones: “Todo forma parte del fútbol y eso también es competir. Si lo hubiéramos hecho en Irún quizá habríamos ganado el partido. No podemos equivocarnos al recuperar el balón porque la mayoría de los goles vienen en transiciones, además, Álex Costa y Cortés hacen bien ese trabajo de cuerpeo en los balones largos y hay fases de partido que te piden eso”.

Sobre la vuelta a casa después de dos partidos seguidos a domicilio, Javi Rey señaló que “venimos de dos partidos muy buenos fuera, pero necesitamos sumar de tres en casa si queremos estar arriba y el primero es el domingo contra el Amorebieta, un equipo que cambió de entrenador y ha mejorado considerablemente en juego y resultados. Manejan varios dibujos y tenemos que interpretar bien qué estructura vamos a atacar para no atascarnos. Jugar en casa nos da un plus para hacerlo bien, pero hay que interpretarlo”.

Además, el técnico gallego advirtió sobre el rival del domingo: “No hay que mirar la clasificación. El Amorebieta estaba hace unos meses jugando en fútbol profesional y lleva años haciendo bien las cosas. Ahora está abajo por circunstancias, pero lleva cuatro puntos de seis desde que cambió de entrenador. Que nadie se engañe ni espere un rival sencillo”.

Álex Costa y Yeray

Por otro lado, Javi Rey se refirió al rol de Yeray en los últimos partidos, en los que ha partido desde el banquillo, explicando que “es un jugador diferencial y lo está haciendo muy bien entrando desde el banquillo. Hablé con él y le felicité. Buscamos un poco tener ese revulsivo y agitar el partido desde el banquillo. Para mí los jugadores de refresco son fundamentales, aunque a veces no se entiendan esas decisiones. El entrenador tiene una idea de partido y la gente del banquillo te da un plus en el tramo final”.

Asimismo, se refirió al crecimiento de Álex Costa, destacando que “está haciendo muy bien las cosas, es un chico humilde al que nadie le regaló nada, yo el primero. Está en formación, supo esperar su momento y está teniendo el premio en forma de goles. Aquí está a gusto y es muy querido. Está en un proceso y tiene que tener tranquilidad porque es muy joven, nosotros le estamos ayudando a crecer como futbolista. Tiene mucho margen y va a llegar a donde él quiera, pero tiene que seguir creciendo como futbolista y como persona”.

Dos años de ensueño para Javi Rey

Esta semana se cumplen dos años desde que Javi Rey recibió la llamada del Arenteiro cuando estaba entrenando al Centro de Deportes Barco, un día que el técnico asegura que le cambió la vida: “Ni soñando me esperaba estar dos años después en la Ponferradina, para mí, el equipo más grande de Primera RFEF. Con trabajo todo llega. Igual entonces estaba más cerca de tirar la toalla y llegó la oportunidad y tuve la suerte de aprovecharla. El año pasado fue espectacular en el Arenteiro y ahora estoy en la Deportiva. Si alguien me lo dice hace dos años, le digo que está loco. Soy muy feliz en la ciudad y en el club y sólo quiero revertir los resultados para ir para arriba”.

Ponferradina-Amorebieta. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Amorebieta de la decimocuarta jornada de Liga en Primera RFEF se juega este domingo, 24 de noviembre, a las 19.30 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de FEF TV.

El árbitro del partido será el vigués Javier Figueiredo Comesaña, que cumple su segunda temporada en Primera RFEF. El año pasado fue el encargado de dirigir el Ponferradina 1, Fuenlabrada 0 de la quinta jornada.