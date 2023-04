Ponferradina-Andorra

Juanfran, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Juanfran lamentó, tras la derrota de la Ponferradina ante el Andorra, que su equipo se fuera del partido con el tempranero tanto del equipo pirenaico, reconociendo que "la superioridad del Andorra viene marcada por el primer gol tan temprano. A partir de ahí el equipo se ha puesto nervioso, con muchas imprecisiones. Casi todas las tarjetas han sido por protestas, como que nos hemos ido del partido. Preveíamos un partido como el que hemos visto, pero tenemos que aprender a juntarnos cuando no tenemos balón y a sufrir cuando no podemos salir, sin eso nos va a costar mucho, pero nos ha marcado mucho el primer gol".

El técnico valenciano aseguró que esperaban un partido así, pero los nervios impidieron llevar a cabo el plan establecido para contrarrestar a su rival: "Si vemos los partidos del Andorra, casi todos son un rondo, no es una cosa que nos sorprenda. El equipo tiene que saber sufrir sin balón y el Andorra sabe jugar con esas situaciones. Es muy complicado, pero no podemos permitir que el equipo se descomponga por un gol en los primeros minutos. Luego nos quedamos con uno menos y hay que asumir riesgos, que ya lo habíamos hecho después del descanso dejando tres defensas".

El entrenador blanquiazul aseguró que los cambios antes del minuto 40 no pretendían señalar a ningún jugador, sino cambiar la tendencia del partido: "Nos pagan por tomar decisiones, tanto para bien como para mal. Evidentemente un cambio en el minuto 35 no es señalar, es buscar otros conceptos a nivel táctico. Hasta hemos cambiado la estructura, porque creíamos que era necesario. Entiendo a los jugadores perfectamente porque he estado ahí, pero la situación no nos puede llevar a no hacer lo que entrenamos durante la semana. Habrá muchísimos partidos en los que no tengas la posesión y eso me preocupa, porque quizá no están acostumbrados a eso y tienen que metérselo en la cabeza. A partir de ahí todo ha sido un despropósito".

Tras la derrota, Juanfran asumió que ahora "hay que rezar para que los equipos que están por delante no consigan resultados positivos. A partir de ahí ya buscaremos la forma de que a los jugadores no les influya este resultado, pero evidentemente cuenta".