Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Íñigo Vélez analizó la victoria de la Ponferradina ante el Arenteiro reconociendo que “se nos ha puesto cuesta arriba con su gol e incluso han tenido el 0-2 en ese fuera de juego, pero el equipo demuestra una vez más que compite hasta el final. Chapeau para la afición también, que siguió animando a pesar de todo. Son partidos en los que se cree hasta el final y nos vamos con victoria”.

El técnico vasco aseguró que “sí veía la remontada porque no es la primera vez que marcamos al final. Eso es lo importante, estar dentro del partido y no dejarte llevar, el equipo sigue haciendo lo que tiene que hacer y generando ocasiones. Yo confiaba en la remontada porque sabía que íbamos a tener oportunidades. Tenemos claro lo complicada que esta liga y el respeto que hay que tener a los rivales y al final ese convencimiento te lleva a ganar, como es el caso de hoy”.

Respecto al doblete de Lancho, Vélez afirmó que “he sido delantero y entiendo que para ellos es importante marcar, pero como entrenador me da igual quién marque, no es algo que me vaya a influir de cara a alineaciones y minutos”, y también habló del trabajo de Cerdà: “Es un chaval que entrena muy bien, pero al final ahí tenemos a Ernesto que trabaja mucho en defensa y tenemos la alternativa de Josep en esos últimos minutos”.

Finalmente, el entrenador se refirió al debut de Borja Valle: “Ha estado muy bien, llevaba dos entrenamientos pero ha venido muy comprometido y es un jugador de talla muy grande. Para él también es importante salir en esa posición detrás del delantero y querer el balón, nos ha dado ese juego entre líneas y creo que va a ir a más”.