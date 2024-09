Javi Rey analizó la derrota ante el Arenteiro señalando que “entramos bien al partido, con una ocasión muy clara en el minuto 2, pero es cierto que los segundos duelos, los balones divididos y los aéreos los cogía todos el Arenteiro, y eso es señal de que están mejor ubicados o de que van mejor. En la segunda estuvimos mejor, pero el balón parado nos está restando. Hoy nos vuelven a marcar a balón parado y es muy difícil remontar ante un equipo como el Arenteiro”.

El técnico gallego lamentó que “lo intentamos de todas las maneras y no fuimos capaces de empatar. Luego, en el 85 el partido ya se pone muy cuesta arriba, por no decir imposible. A partir del minuto 15 o 20 no estuvimos bien, no encontramos los espacios. Las tres ocasiones que tuvimos vinieron por la derecha y no lo interpretamos bien, teníamos que haber cargado más por esa banda. En la segunda parte estuvimos más precipitados, sobreexcitados, pero aún así generamos ocasiones. No estuvimos cómodos en varias fases y tenemos que hacer autocrítica. Todos nos equivocamos y yo soy el principal responsable de la derrota”.





En cuanto a los pitos que se escucharon en El Toralín, Javi Rey aseguró que “es normal, al final la gente quiere ver ganar a la Deportiva. Hoy volvemos a perder en casa y hay que hacer autocrítica. El público nos ayudó mucho y apretó hasta el último momento, ese ambiente tenemos que aprovecharlo y darle una alegría a la afición. Tenemos que corregir errores y hacernos fuertes en casa, porque hay que ganar en casa para estar arriba”.

En ese sentido, el entrenador blanquiazul apuntó que “estamos lejos de los primeros puestos, esto acaba de empezar pero no podemos dejarlo pasar. Ya no valen excusas ni sumar un punto en Pamplona, hay que sumar los tres. Con lo que estamos haciendo no nos llega y hay que trabajar más fuerte aún. Mañana todo el mundo con el mono de trabajo para recuperar las sensaciones, seguir creciendo y seguir creyendo. Que nadie se baje de este barco”.