Javi Rey admitió tras el partido ante el Barakaldo que “fue una derrota muy dura, sobre todo por ser en casa y ante un rival directo. Entramos bien al partido pero a partir del minuto 20 o 25 se igualó y en un saque de banda mal defendido nos marcan el gol. Si no cuidas esos detalles en un partido igualado, al final te cuesta. Veníamos de una buena dinámica y estamos fastidiados por la derrota”.

El entrenador de la Ponferradina lamentó la falta de reacción de su equipo en la segunda parte: “No fuimos capaces de tener la posesión, meterlos en bloque bajo y generar ocasiones. Me voy con esa impotencia por no generar, no hicimos un buen partido y felicito al Barakaldo”. Ahondando en ello, Javi Rey apuntó que “nos fraccionaron mucho y eso les benefició. Intentamos corregirlo en el descanso pero no fuimos capaces, ellos defendieron bien y ganaron la mayoría de los duelos, algo que tenemos que dominar en partidos como el de hoy”.





El técnico gallego insistió particularmente en que “no supimos imponer nuestro juego, tener esa autoridad en casa. Cuando estás por debajo tienes que apretar más y atacar más. Hicimos todo el partido a la misma velocidad, tenemos que ser capaces de dominar el partido porque el desorden no nos viene bien y no fuimos capaces de hundir nunca al Barakaldo”.

Finalmente, Javi Rey no quiso entrar en la actuación del colegiado, a pesar de recibir una amarilla por protestar: “Mi amarilla no tiene sentido porque soy el que menos protesta en esa jugada, pero me la sacan como responsable del banquillo. No vamos a hablar del árbitro, hay que analizar más cosas y sería muy simple, sobre todo yo como entrenador, si nos quedarámos con el árbitro. Hay que analizar lo que hicimos bien y mal en el partido, yo el primero, y no quedarnos con eso. No perdimos por el árbitro, perdimos porque hicimos las cosas mal y nos costó hacer las cosas bien que estábamos haciendo en otros partidos. Al final los detalles nos condicionaron, como la ocasión de Bustos para el 0-1 o el saque de banda mal defendido que nos cuesta el gol”.