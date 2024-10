Javi Rey reconoció tras el empate ante el Barcelona Atlètic que se fue con buenas sensaciones a pesar del resultado e incluso aseguró que “sin lugar a dudas” su equipo debería haber ganado: “Es increíble. El día del Celta estuvimos mal y ganamos y hoy estuvimos muy bien y empatamos. Hicimos el mejor partido en El Toralín y minimizamos al Barcelona con un planteamiento valiente. El desgaste fue brutal, es una pena no haber ganado el partido pero esta es la Deportiva que quiero ver”.

El técnico gallego insistió en que “el plan del partido salió a la perfección. Asumimos riesgos y salió bien, el equipo estuvo agresivo y robamos muy alto, incomodando al Barça para que no encontrara su fútbol. En ataque el equipo tuvo personalidad, supimos tener el balón y me voy contento por lo que se vio, aunque un poco fastidiado por no sumar los tres puntos, pero me quedo siempre con lo positivo”.





En cuanto a la jugada polémica del penalti, Javi Rey confesó que “no sé lo que ha pitado ni quiero saberlo. Es Primera RFEF, es fútbol, que está denominado como deporte de contacto, pero en una jugada a balón parado pita ese penalti y de estar 1-0 de repente vamos 1-1. Un poco extraño”.

El entrenador de la Ponferradina también tuvo palabras de agradecimiento para la afición, asegurando que “estuvo espectacular. Hay que buscar esa comunión entre la plantilla y la afición. Al final animó todo El Toralín, con un fondo lleno de niños de los equipos de base, el fondo norte animando todo el partido… Eso da gusto verlo. Me pone la piel de gallina ver El Toralín como lo vimos hoy y es una pena no haber ganado porque la fiesta habría sido total”.

El derbi en el horizonte

Tras el empate ante el filial del Barça, el próximo partido es el derbi ante la Cultural en el Reino de León, un partido que Javi Rey está “deseando que llegue. Sé que supone mucho y estamos preparados. Va a ser una semana muy bonita, me voy con buenas sensaciones y creo que llegamos en buen momento a este partido, que va a ser una fiesta del fútbol. Estamos preparados para ganar en León“.