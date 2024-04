Juanfran ya adelantó nada más terminar el partido ante el Arenteiro que el “puntazo” sumado en O Carballiño había que hacerlo bueno ganando al Barcelona B, rival de la Ponferradina este sábado en El Toralín. El entrenador blanquiazul insistió en esto en la previa, en la que dijo que, aunque este partido “no es clave, sí es el más importante, porque es el siguiente y estamos obligados por el club y por el escudo a salir siempre a por los tres puntos. Es un partido importantísimo y lo sabemos todos”.

Por ello, Juanfran aprovechó para hacer un llamamiento a la afición berciana para que se convierta en el jugador número 12 este sábado: “Ellos vienen con mucha confianza pero creo que este es nuestro partido, ante nuestra gente y para disfrutar todos. Hay que darle continuidad a esa comunión que se formó con la afición eldía del Logroñés”.





En cuanto a lo que espera del filial azulgrana, Juanfran reconoció que “no sé si le podemos discutir la posesión, pero tenemos claro el plan de partido y el rival al que nos enfrentamos, que está haciendo un temporadón. Tienen mucha clase y gente joven que llevan jugando juntos muchos años en La Masía. Sabemos lo que tenemos que hacer tanto en defensa como en ataque. Tenemos que minimizarles a nivel ofensivo y nosotros ser atrevidos e inteligentes”.

El técnico blanquiazul no dio pistas ni sobre el once ni sobre si seguirá jugando con tres centrales, recordando que “el once va en función del rival. Queremos mantener la misma estructura y, en función a eso, buscar a los jugadores ideales para el dibujo”.

Ponferradina-Barcelona B. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Barcelona B de la trigésima cuarta jornada del grupo 1 de Primera RFEF se disputa este sábado, 27 de abril, a las 16.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro del partido será el cántabro Álvaro López Parra, que esta temporada dirigió la victoria de la Ponferradina por 1-0 ante el Cornellà. En total, ha arbitrado en seis ocasiones a la Deportiva, con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota para los blanquiazules.