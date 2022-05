Ponferradina-Burgos

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo lamentó el sufrimiento que trajo el 2-1 del Burgos en un partido que considera que la Ponferradina debió cerrar antes: "emos hecho un partido muy completo, pero nunca podemos acabarlo tranquilo y hemos sufrido. Encima al final tenemos la desgracia de la lesión de Kike. No podemos acabar un día tranquilos y contentos porque siempre nos pasa algo. Me voy orgullosísimo del trabajo de mi equipo, que ha sido superior al Burgos en todo momento pero si no matas el partido te hace un gol y sufures, y si Amir no hubiera sacado esa mano estaríamos hablando de otra cosa. Hemos generado muchísimas ocasiones, pero entre las que hemos fallado nosotros y las que nos han sacado ellos no pudimos cerrar el partido".

A pesar de la victoria que permite a los bercianos ponerse a un punto del playoff, Bolo aseguró que la celebración no puede ser completa por la lesión de Saverio: "Todo hace indicar que tiene el tendón de Aquiles roto, es una desgracia. Es un grandísimo jugador, con unas características increíbles y ahora lo que tenemos que hacer es apoyarle a muerte para que se recupere bien y lo más rápido posible para seguir creciendo porque tiene una carrera increíble por delante".

Volviendo al partido, el entrenador reconoció que tras el 2-1 vio peligrar los tres puntos: "Te pasa por la cabeza porque ves que con el 2-0 tienes tantas ocasiones de hacer el tercero y tranquilizarte, pero no lo haces y cuando te marcan empiezan a llegar los fantasmas. Hemos aguantado, Amir ha estado fantástico y Kike ha hecho un gran gol que nos ha tranquilizado porque quedaba poco. Pasar esta angustia jugando el partido que hemos jugado no es muy normal, aunque últimamente en el fútbol se están viendo muchos casos así y por suerte ha acabado bien para nosotros".

Por último, Bolo insistió en que después de cuatro victorias seguidas, la Deportiva tiene que ir a Valladolid a buscar la quinta para seguir peleando por el playoff: "Sabíamos el resultado del Oviedo y que les podíamos recortar puntos. El lunes hay un partido con dos rivales directos y estaremos atentos, pero tenemos que seguir ganando porque los que vamos por detrás somos nosotros. No podemos fallar. Pretendíamos tener vida hasta el final".