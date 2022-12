David Gallego. / QUINITO

Tras disponer por fin de una semana completa de entrenamiento antes del Ponferradina-Burgos del próximo lunes, David Gallego aseguró este viernes que "hemos visto una evolución tremenda del equipo y una gran predisposición de los jugadores. Se empiezan a ver cosas que nos van a hacer más sólidos y nos van a hacer ir para arriba".

En ese sentido, Gallego resumió lo que espera conseguir del equipo: "Jugar bien es generar mucho y que te generen poco, pero eso es muy difícil, vemos que le cuesta hasta a la Selección en el Mundial. Al final se trata de dominar lo que requiere la categoría: defender tu área, protegerte de las transiciones y ser fuertes a balón parado".

Pensando ya en el partido ante el Burgos, el técnico no dio pistas sobre quién formará en defensa para solventar las bajas por sanción de Pascanu y Diéguez, pero afirmó que "tengo claro lo que vamos a hacer, las bajas no tienen que ser excusa, los que salgan van a ser los mejores y confío plenamente en que van a hacer un buen partido". Asimismo, aseguró que Amir, que llega este viernes a Ponferrada, estará en la lista para este partido y mostró poco optimismo respecto a los plazos de recuperación de Nwakali: "No soy médico y la recuperación depende mucho del jugador, pero veo difícil que podamos contar con él antes de Navidad".

Sobre su rival del lunes, Gallego aseguró que el Burgos "ya es más una realidad que una revelación, porque estamos acabando la primera vuelta y está donde está por algo. Es un equipo que tiene claro a lo que juega y los resultados refuerzan esa propuesta. Esperamos al mejor Burgos, pero independientemente de eso, tenemos que dar nuestra mejor versión y con el apoyo de nuestra gente tenemos que ser muy difíciles de batir en casa, que para ganarnos casi nos tengan que pasar por encima".

Para fortalecerse en casa, el entrenador blanquiazul considera imprescindible el apoyo de la afición: "Hay que tener paciencia, porque el fútbol son detalles y el jugador necesita el apoyo cuando las cosas no salen bien. Eso lo tenemos en nuestra afición, pero también tenemos que proponer algo para enganchar al público. Es un momento para estar unidos porque juntos somos más fuertes, y donde no llega el jugador solo, llega con el apoyo de la afición. Si está cómodo y seguro, va a dar su mejor versión".

Ponferradina-Burgos. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Burgos de la decimoctava jornada de Segunda División se disputa el lunes 5 de diciembre a las 21.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El árbitro para este partido será el castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, que estará ayudado desde el VAR por el gallego David Pérez Pallas.