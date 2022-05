Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

La plantilla de la Deportiva al completo realizó este viernes la última sesión de entrenamiento antes del Ponferradina-Burgos que se disputa el sábado a las 21.00 horas en El Toralín, en el que los blanquiazules necesitan los tres puntos para seguir en la pelea por el playoff de ascenso a Primera División.

Así lo destacó Jon Pérez Bolo en su habitual comparecencia de los viernes ante los medios, donde reconoció que "llevamos una buena racha de resultados y haciendo buenos partidos, y eso se nota en el ánimo, que es mejor, pero hay que seguir porque no tenemos margen de error". El técnico bilbaíno aseguró que esa exigencia se afronta "igual que toda la temporada, en lo bueno y en lo malo, siempre intentando disfrutar del día a día. Esto es lo que nos ha hecho estar donde estamos. En las victorias y en las derrotas hay que seguir siendo los mismos".

En cuanto a su rival de este sábado, un Burgos que llega salvado y sin opciones de playoff, Bolo advirtió de que eso no es óbice para que los castellanos planteen problemas: "Están haciendo una temporada maravillosa y no tenemos que perder fuerzas en pensar qué es lo que va a hacer el rival, sino dedicar toda nuestra energía a intentar hacer un buen partido porque todos los rivales son complicados. Necesitamos ganar y para eso tenemos que hacer las cosas bien, independientemente de quién esté enfrente".

Del mismo modo, Bolo insistió en que lo importante es sumar los tres puntos antes de pararse a ver lo que pueden hacer o no los demás equipos implicados en la pelea por el playoff: "No podemos hacer nada con los resultados de terceros, sólo sentarnos a mirar. El lunes hay un enfrentamiento directo (Girona-Tenerife) y no pueden ganar los dos, pero de nada sirve mirar a los demás si no ganamos".

Futuro de Bolo

El entrenador blanquiazul volvió a ser preguntado por su futuro y volvió a responder lo mismo que hace unos meses: "Quiero centrarme en intentar consegir el playoff. Hay que esperar a final de temporada o a que el equipo se quede sin opciones, porque hay que hablar muchas cosas y valorar todo mucho. Mi familia y yo estamos encantados en Ponferrada, pero al final hay que poner encima de la mesa muchas cosas y buscar lo mejor tanto en lo personal como para el club y el grupo. Ya habrá tiempo de tomar una decisión, que va a ser difícil para lo bueno y para lo malo con todo lo que conlleva".

Ponferradina-Burgos. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Burgos de la 39ª jornada de LaLiga SmartBank se disputa el sábado 7 de mayo a las 21.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga. El partido estará dirigido por el colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía, que sustituye al inicialmente designado Moreno Aragón. En el VAR estará el también navarro Eduardo Prieto Iglesias.