David Gallego analizó la derrota ante el Cartagena lamentando la falta de fortuna de su equipo e insistiendo en que la salvación sigue estando al alcance de la Ponferradina: "Es una derrota durísima, no sólo porque hay que ganar y que un 0-3 duele muchísimo, sino por las formas. Cuando un equipo está en nuestra situación y emocionalmente no recibes el premio que mereces no te pueden pasar más cosas. El equipo ha hecho muchísimas cosas bien. Un equipo que pelea por la promoción sólo nos tira una vez en la primera parte y nos la enchufan desde 30 metros. Eso es un mazazo muy grande. Luego salimos francamente bien en la segunda parte y si hay algo que te puede hacer más daño es marcarte en propia puerta, y pasa. El equipo al final se mantiene vivo por coraje en los últimos 15 minutos, pero el análisis del partido no puede ser sólo ese rato. Hemos merecido mucho más y ha sido un mazazo tremendo, y más para un equipo que está así".

El entrenador insistió en que el resultado no debe ocultar las cosas positivas que ve: "El equipo está muy vivo y el resultado no me va a engañar, pero si tenemos que hablar de resultados nos tenemos que callar, tragar mierda y preparar el siguiente partido. Este equipo va a tener premio, nadie apuesta por nosotros, pero los que estamos ahí sí apostamos. A ver si también cambia un poco la fortuna, porque hoy nos han ganado por acierto, no por ser mejores. No tengo nada que reprochar al equipo, he visto cosas que me hacen ser optimista, aunque ahora es difícil. Solo quedan 36 puntos y vamos a por ello.

Entre sus argumentos para creer en la salvación, Gallego apeló al "juego. Si te centras en el resultado es un desastre, pero si ves cómo ha sido ese 0-3… No le pueden pasar más cosas a un equipo. Lo que hemos generado son argumentos. Salir como salimos en la segunda parte son argumentos. Lo demás es que ellos han tenido acierto en esos momentos y se han llevado el partido. Por resultado ellos han sido superiores, por juego lo hemos sido nosotros hasta el 0-2".

Por último, también tuvo un mensaje para los aficionados, señalando que "entiendo que la gente esté disgustada, pero nosotros tenemos que trabajar y seguir insistiendo en que el equipo puede. Hemos generado tanto y hemos tenido tan poco premio y tanto castigo… Yo me voy jodido a casa, pero también creyendo mucho. Si el equipo compite así en las doce jornadas que quedan estoy convencido de que los que hoy no apuestan nos estarán abrazando porque habremos conseguido el objetivo".