David Gallego, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

David Gallego analizó este viernes la situación de su equipo en la previa del Ponferradina-Cartagena que se disputa el domingo en El Toralín, en el que el equipo berciano buscará una victoria para empezar a recortar diferencias con la zona de salvación. Gallego insistió en el buen trabajo que están haciendo sus jugadores durante la semana, pero matizó que "una cosa es cómo entrena el equipo y otra los resultados. Esto funciona así, cuando ganas sale más lo positivo y cuando pierdes se ve menos".

En este sentido, el técnico aseguró que "el equipo está compitiendo en cada partido y quedan muchos partidos y muchos puntos, pero tenemos que empezar a jugar ya como si fueran finales, aunque no lo sean, sobre todo en casa". Así, aunque enfatizó que "nos enfrentamos a un rival con objetivos muy ambiciosos, en casa tenemos el plus de la afición y debemos soltarnos más en ataque, es fundamental. Cuando no ganas la gente se suelta menos porque no tiene confianza, pero esa confianza nos la va a dar nuestra afición".

El entrenador blanquiazul confirmó que tanto Erik Morán como Hugo Vallejo permanecerán una semana más en el dique seco a causa de sus lesiones, mientras que no podrá contar con los sancionados Dani Ojeda, Diéguez y Heri. Sí estará, en cambio, Agus Medina: "Ha tenido molestias en los gemelos y en el tobillo que no acaban de remitir, pero está al cien por cien para competir. Lo que pueda aguantar irá en función de la exigencia del partido".

Para ganar al Cartagena, David Gallego tiene claro que el equipo debe parecerse al de la segunda parte contra el Levante: "Ojalá sea así. Somos un equipo muy sólido en defensa, pero esa es sólo una parte del juego, no quiero jugar a defender. Tenemos que dar más importancia a la fase ofensiva para crecer más, sobre todo iniciando y siendo más atrevidos arriba. Es el momento para atreverse y dar ese paso adelante ante un rival que viene con muy buenos números como visitante", añadió.

Por otro lado, el técnico deportivista aseguró que Amir está en perfectas condiciones después del susto que se llevó en la madrugada del jueves, cuando ardió el tejado de su casa: "Está bien, ese día durmió menos, pero gracias a Dios no hubo que lamentar nada grave".

Concierto de Denominación de Origen Band

En la previa del partido, las inmediaciones del Bar del Toralín servirán de escenario para un concierto de Denominación de Origen Band que dará comienzo a las 18.30 horas. En el mismo, el grupo berciano presentará un nuevo tema "directamente relacionado con este sentimiento berciano y guerrero que siempre nos ha representado y que a partir de ahora debe hacerlo más que nunca".

Ponferradina-Cartagena. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Cartagena de la trigésima jornada de Segunda División se disputa este domingo, 5 de marzo, a las 21.00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, que estará asistido desde el VAR por el vasco Iñaki Vicandi Garrido.