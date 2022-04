Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

Jon Pérez Bolo está pendiente del estado físico de Amir y Ríos Reina para el Ponferradina-Cartagena que se disputa este domingo en El Toralín. El técnico confesó que ambos jugadores han entrenado con algunas molestias y esperará a la última sesión de trabajo, este sábado, o incluso al propio domingo para tomar una decisión sobre su inclusión en la convocatoria.

Tras la victoria de la semana pasada ante el Fuenlabrada, conseguida tras remontar un 2-0 en el tiempo de descuento, Bolo admitió que "esa no es la manera, aunque tuviera un final feliz. Ganar siempre es importante y ese partido hace ver que pase lo que pase el equipo pelea hasta el final. Con un partido no muy bueno y perdiendo 2-0 en el minuto 88 a la Deportiva no le faltó actitud. Ganar en el 99 no es un milagro, es una proeza, y me demuestra que el equipo no baja los brazos nunca. La plantilla quiere siempre más y se rebela ante los errores que comete".

Con dos partidos seguidos en casa por delante, el técnico de la Ponferradina sólo piensa en ganar el primero, ante el Cartagena, un rival al que "conocemos bien y nos han salido buenos partidos contra ellos. En la primera vuelta ganamos 0-1 e intentaremos volver a ganar el domingo. Es un equipo que propone, le gusta tener el balón y jugar, pero en el fútbol se pueden afrontar los partidos de mil maneras. Siempre intentamos adaptarnos a lo que sucede en cada partido. Todos los entrenadores queremos ganar, y, al menos nosotros, lo intentamos hacer de diferentes formas".

Estas palabras venían a colación de unas declaraciones del exjugador de la Deportiva, Nacho Gil, ahora en las filas del Cartagena, que aseguró que su equipo "tiene más fútbol" que la Deportiva. Bolo aseguró que "no nos interesa lo que haya podido decir. Lo que sí sé es que nosotros somos séptimos y el Cartagena está cinco puntos por debajo. Si dice que tienen más fútbol, él sabrá por qué lo dice".

Por último, ante la recta final de la competición y con la pelea abierta por el playoff, Bolo insistió en que "tener la cabeza fría y estar tranquilos en determinados momentos es muy importante. Veremos lo que pasa en estos partidos, porque aún teniendo esa tranquilidad hay que hacer las cosas muy bien. Girona, Tenerife, Oviedo, Las Palmas, Cartagena, nosotros... en cinco partidos pueden pasar muchas cosas. Tenemos que centrarnos en ganar lo nuestro y luego ya miraremos lo que hacen los demás".

Ponferradina-Cartagena. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Cartagena correspondiente a la 38ª jornada de LaLiga SmartBank se disputa este domingo, 1 de mayo, a las 18.15 horas en El Toralín y se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga.

El partido estará dirigido por el colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo, ayudado desde el VAR por el gallego David Pérez Pallas.