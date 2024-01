La Ponferradina cederá a Soto y ultima la venta de Derik Lacerda

José Sietes, director deportivo de la Ponferradina. / EBD

El director deportivo de la Ponferradina, José Sietes, habló este miércoles sobre el mercado de invierno, en el que la Deportiva ha incoporado a Borja Valle y, salvo que surja alguna opción especialmente interesante, no tiene intención de realizar más fichajes. Sietes desveló además que David Soto ha pedido salir cedido a otro club de Primera RFEF, mientras que el traspaso de Derik Lacerda al Cuiabá brasileño se cerrará en las próximas horas.

Respecto a la salida de Soto, el director deportivo blanquiazul reconoció que una cesión sería una buena opción para ambas partes, ya que el jugador tiene un año más de contrato con la Ponferradina: “Viene bien que juegue de cara a la próxima temporada y es cierto que últimamente le veíamos un poco triste y no daba el rendimiento que quería. Si le ayuda a mejorar, no pondremos trabas a una posible salida”.

En cuanto a Lacerda, José Sietes aseguró que la operación está cerrada a falta de unos flecos y que la misma satisface plenamente al club: “Recuperamos la inversión que se hizo tanto en su traspaso como en salarios”.

La decepción de Álvaro Vázquez

En cuanto a la otra salida del primer equipo en este mercado invernal, la de Álvaro Vázquez, Sietes admitió que su fichaje fue “un error. Para mí es una decepción porque en verano me convenció totalmente, pero con el paso del tiempo no he visto todo eso que me trasladó entonces. Es un error que asumo personalmente y de todo se aprende en esta vida”.

La salida de Álvaro se produjo, además de por su bajo rendimiento, para dar cabida a la llegada de Borja Valle, un jugador que ya estuvo “a punto de venir” en verano y con el que el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, había estado en contacto desde entonces. Como el día y la noche, Borja ya dejó en sus primeros 45 minutos una asistencia y una actitud muy diferente a la de su predecesor: “Borja ha hecho un esfuerzo muy grande, renunciando a muchas cosas para estar aquí, y desde el primer minuto se le ven esas ganas de estar”.

Al hilo de esto, surgió de nuevo el nombre de Pablo Valcarce, otro que estuvo a punto de llegar en verano pero que finalmente se fue al Deportivo de La Coruña, donde las cosas no le han ido bien e incluso se rumorea su posible salida del equipo gallego. Sietes señaló que “deportivamente nos podría dar mucho, pero ahora tiene contrato con el Deportivo. Es un jugador que sí nos aportaría, pero que se pueda hacer ya es otra cosa. Después del verano pasado lo veo más lejos que cerca, pero en el fútbol todo puede pasar”.

La Ponferradina no tiene intención de fichar más

José Sietes reiteró en varias ocasiones que la Ponferradina no tiene intención de cubrir la ficha que dejaría libre la salida de Soto “salvo que salgo algo que dé un salto de calidad al equipo”. Es más, el club ya sondeó a varios delanteros de referencia, pero bien por no bajar de categoría o bien por sus elevadas pretensiones económicas, las operaciones no llegaron a cuajar. Es el caso, entre otros, de Gastón Valles, con el que habían comenzado la conversaciones pero se metieron por medio equipos como el Atlético de Madrid, el Cádiz o el Betis, dejando sin opciones a los blanquiazules.

En cualquier caso, Sietes también admitió que, aunque la idea es no realizar más incorporaciones, “quedan 20 días de mercado y pueden cambiar cosas”.