Javi Rey analizó la sufrida victoria de la Ponferradina ante el Celta Fortuna admitiendo que “posiblemente, fue el peor partido desde que estoy aquí”, pero “me quedo con lo positivo, que es el resultado. Somos los primeros autocríticos y cuando el rival es mejor y hay que reconocerlo siempre lo hice. El equipo supo sufrir una barbaridad en la primera parte, encajamos luego en el 90 y lo intentamos hasta el final y tuvimos premio. Esta victoria va a venir muy bien, pero siempre desde el análisis de qué hicimos mal y por qué el Celta fue tan superior a nosotros”.

El técnico ourensano destacó que “no estamos cómodos sin balón y en este partido el que tuviera la posesión tenía mucho ganado. En la primera parte no ajustamos la presión en ningún momento, siempre llegábamos tarde, aunque lo trabajamos durante toda la semana. En la segunda lo corregimos con un 4-4-2 con Álex Costa y Borja Valle para iniciar la presión, estuvimos más cómodos y el partido cambió un poco hasta que nos encontramos con el premio del penalti en una transición”.





También se refirió el entrenador al hecho de que el gol llegó cuando había cambiado a defensa de cinco: “Parecía que hasta nos podían remontar el partido porque fue un momento muy duro. El partido pedía esa estructura, aunque no soy muy partidario de ella, pero sabiendo cómo juega el rival era el sistema más correcto para defenderlos, pero mira, tuvimos esa mala fortuna de que nos hacen el gol en el primer palo y nos quedó cara de tontos“.

Finalmente, Rey insistió en que “el primer autocrítico soy yo, pero me quedo con lo positivo y cómo supimos sufrir, porque no es fácil cuando el rival te quita el balón en casa. Igual hace tres o cuatro jornadas este partido lo perdemos 0-3. No estoy contento con cómo se ganó y a partir de mañana vamos a identificar los errores y corregirlos, porque es la manera de generar un equipo competitivo y ganador”.