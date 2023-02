La Ponferradina cierra el mercado con tres altas y otras tantas bajas

San Román entró en la convocatoria un día después de anunciarse su fichaje. / QUINITO

El mercado de fichajes de invierno en Segunda División se cerró la pasada medianoche con tres altas y tres bajas para la Ponferradina, que finalmente no logró incorporar al lateral izquierdo que le faltaba para reforzar al equipo. Sofian Chakla, San Román y Naím son las tres caras nuevas con las que el equipo berciano afrontará lo que resta de competición, a la espera de que pueda haber alguna incorporación más acudiendo a los jugadores que se quedaron sin equipo el 31 de enero.

Chakla fue el primero en llegar en este mes de enero procedente del OH Leuven belga, donde esta temporada no había tenido minutos. Aunque la posición de central no entraba en los planes iniciales de la dirección deportiva, la decisión de David Gallego de adelantar la posición de Diéguez al centro del campo hizo que finalmente se optara por reforzar la zaga con el marroquí. Tras él llegó Miguel San Román desde el Huesca para reforzar una portería que se había quedado coja tras la marcha de Makaridze y, ya en el último día de mercado, se llegó a un acuerdo con el Leganés para la cesión del canterano pepinero Naím García, un talentoso extremo que buscará en Ponferrada los minutos que el dibujo del Leganés le estaba negando.

En cuanto a las salidas, Makaridze pidió marcharse a principios de enero para irse en busca de minutos al Marítimo de Madeira, donde entrena el extécnico blanquiazul José Gomes, mientras que el club llegó a un acuerdo con Pujol para rescindir su contrato. El lateral catalán acabó recalando en el Sabadell tras sonar para varios equipos de Primera RFEF. El martes se completaba el capítulo de salidas con la cesión de Aldair al Sanjoanense portugués, su club de procedencia, que se guarda una opción de compra sobre el lateral a ejecutar el próximo verano.

El misterio de Lukaku

Repasando la página web de LaLiga tras el cierre de mercado, llama la atención la ausencia de Jordan Lukaku en la plantilla de la Ponferradina, toda vez que el club no ha emitido comunicado alguno sobre la situación del jugador belga. Su posible marcha no resulta, eso sí, sorprendente, ya que a pesar de que el jugador estaba entrenando con normalidad una vez superada su lesión, David Gallego no lo había incluido en las últimas convocatorias, incluso a costa de no completar la lista de 23. Una situación, por cierto, que también se daba con Aldair.