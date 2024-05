Yuri quiere el cuarto ascenso

El capitán y leyenda de la Ponferradina, Yuri de Souza, fue el encargo de pasar por la sala de prensa de El Toralín este miércoles para hablar de la inminente eliminatoria del playoff de ascenso ante el Córdoba. El brasileño recordó que lleva un pleno de ascensos con la Deportiva, con tres fases de ascenso ganadas con la camiseta blanquiazul, y tiene claro que “quiero la cuarta. Sería perfecto redondear con el cuarto ascenso, es mi sueño, ya se lo dije a todo el vestuario el sábado”.

Yuri aseguró que “sería el hombre más feliz del mundo”, pero también apuntó que “tenemos un rival muy complicado, aunque en playoff todos son difíciles, pero estamos preparados y con ganas de que llegue el domingo”. De cara a ese día, el delantero blanquiazul aseguró que “no sé si es por la experiencia que tengo, pero lo llevo con la mayor normalidad del mundo, sabiendo que es un partido especial no sólo para mí, sino para los aficionados”.





Los seguidores de la Ponferradina también “saben lo que es un playoff”, afirmó Yuri, que está seguro de que “saben lo que tienen que hacer en la grada. El Toralín es un campo complicado en playoff y el domingo va a ser así. Tanto yo como los aficionados sabemos lo que significa el playoff y toda la ciudad sabe jugar estos partidos. No hace falta pedir nada a la gente porque va a estar con nosotros al cien por cien y todos queremos ganar”.

El brasileño insistió en que el ambiente de la grada “se nota muchísimo en el campo. He tenido compañeros contra los que he jugado y todos dicen que El Toralín aprieta mucho y es complicado jugar. Hay que saber manejar la ansiedad y todo eso. Es difícil, porque cuando va llegando la hora te pones un poco nervioso, pero cuando rueda el balón es otra cosa. El equipo va a saber manejar la situación”.

Yuri también tuvo palabras para su compañero Andoni, ingresado en el hospital tras el golpe en la cabeza que sufrió en el entrenamiento del martes, afirmando que “ayer hablé con él y está mejor. Tenemos que jugar por él también y ojalá podamos dedicarle una victoria porque lo estará pasando mal sabiendo que no puede jugar”.

Por último, el delantero blanquiazul también respondió a la pregunta del millón: si va a continuar en la Ponferradina tras esta temporada: “No hemos hablado nada aún. Siempre he dicho que cuando acabe la temporada me siento con el presidente y decidimos lo mejor para la Deportiva. Es cierto que está llegando el momento de dejarlo, no sé si ahora o en un año o dos, pero ahora mismo lo importante es ascender”.

Banderas blanquiazules en los balcones

Yuri hizo un llamamiento a la afición de la Ponferradina para engalanar una vez más ventanas y balcones con banderas blanquiazules: “Es un momento especial y único. Es muy bonito pasear por Ponferrada y ver las banderas en los balcones”.

En ese sentido, las estaciones de servicio Valcarce de Toral de los Vados y Montearenas regalarán una bandera de la Ponferradina con cada repostaje. Además el club sortea 25 banderas firmadas en un concurso a través de sus redes sociales.

Buscando la suerte en Ancares

Como es tradición cada vez que la Deportiva juega una fase de ascenso, este miércoles la plantilla, cuerpo técnico y directiva llevarán a cabo una comida en Sorbeira de Ancares y, posteriormente, el presidente, José Fernández Nieto, se irá a pescar al río Suertes, un ritual que le ha dado muchas alegrías en el pasado.