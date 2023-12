Ponferradina-Cornellà

Íñigo Vélez y Gonzalo Riutort conversan antes del partido. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina analizó la victoria ante el Cornellà señalando que “el equipo ha hecho un partido muy completo. Es verdad que hemos metido en la última jugada, pero hemos tenido ocasiones para marcar antes. Hemos controlado el partido y vivido en su campo. Sabíamos que iba a ser complicado pero el trabajo que hacen los jugadores hasta el final es para estar muy orgulloso”.

Íñigo Vélez apuntó que, aunque al equipo le está costando marcar, “hoy recuerdo dos de Yuri, una de Brais, otra de Dacosta, de Ernesto… No estamos metiendo muchos goles pero somos el equipo menos goleado. Nos cuesta marcar pero el trabajo defensivo lleva a que el equipo sea solidario y hemos hecho ocasiones para haber marcado antes. Ellos hacen su partido, se han encerrado bien pero aún así la Ponferradina genera ante un equipo que viene a puntuar. Todo es mejorar, los de arriba lo intentan hacer lo mejor posible y es complicado cuando un equipo se cierra”.

En cuanto a la situación de Cerdà, que se retiró mareado en el minuto 39, Vélez aseguró que “parece que esté mejor, pero ha sido un susto grande porque no veía cuando vino a la banda”, y justificó la entrada de Brais Abelenda sin apenas calentar a pesar de venir de una lesión porque “ha hecho una semana muy buena y nos iba a dar trabajo y aguantar el balón para que las bandas rompiesen al espacio. Luego ha trabajado más con la entrada de Yuri. Lo bueno es que este equipo puede jugar en diferentes sistemas”.

Íñigo Vélez también habló sobre la presencia en El Toralín de Derik Lacerda una vez que ha finalizado su cesión en el Cuiabá brasileño: “Le he visto hoy y en día de partido sólo pienso en los que van a jugar. Es un tema de club, se hablará y ahora mismo lo que me interesa es recuperar a los chavales e ir a ganar a Barcelona. No sé si va a entrenar esta semana porque no sabía ni que estaba aquí”.

Finalmente, el entrenador blanquiazul comentó la situación de Mángel, que no entró en la convocatoria y que no volverá a jugar, al menos, hasta enero: “Lo que era una lesión grave aunque minimizada le está dando problemas y no acaba de verse bien, aunque ha jugado partidos. Hasta enero no va a poder ir convocado. Espero que se recupere cuanto antes porque cuando ha entrado nos ha dado mucho y es un jugador diferente a lo que tenemos en el medio del campo”.