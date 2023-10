Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Íñigo Vélez lamentó los errores propios que dieron pie a los dos goles tempraneros de la Cultural que acabaron decidiendo el derbi y provocando la primera derrota de la Ponferradina esta temporada: “Hemos perdido un partido de diez, pero en casa y ante la Cultural con el campo lleno y al afición animándonos. Es lo que hay. Hemos salido fatal, cometimos un error muy grave que acabó en el 0-1 y seguido nos han metido el 0-2. Estábamos bloqueados en ese momento y el 1-2 nos volvió a meter en el partido. Sabíamos que en la segunda parta íbamos a tener opción de empatar y teníamos que tener calma, pero no la hemos metido. Es una pena que ese mal comienzo nos lo haya puesto tan difícil y no pudiéramos darle la vuelta. El comienzo nos ha matado”.

Vélez explicó la entrada de Clavería en el once inicial, con el cambio de dibujo que ello supuso: “Hemos querido ganar el medio campo y aprovechar la llegada de Clavería. No es que haya salido bien o mal, es que nos hemos puesto 0-2 enseguida y a partir de ahí ha sido complicado. Tampoco teníamos muchas más alternativas para el once inicial. Piensas hacer lo mejor pero se complica todo con ese inicio”.

El técnico también analizó el enfado de Yuri y de parte de la afición cuando fue sustituido en la segunda parte, señalando que “En la segunda parte hemos tenido el control del balón y ocasiones. Yuri ha hecho un gran esfuerzo y con la salida de Álvaro queríamos potenciar los balones al espacio. No ha sido un tema de echarnos atrás, sino de cambiar”.

Íñigo Vélez también tuvo palabras para la afición que casi llenó El Toralín en el derbi: “Entiendo que para la afición ponernos 0-2 contra la Cultural tiene que ser duro. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible y no ha salido bien. Los primeros decepcionados somos nosotros”.

Finalmente, analizó los últimos resultados de la Deportiva, con tres puntos sobre 12 posibles en el mes de octubre: “Hemos sacado empates en Tarragona o Irún, el día del Depor se nos escapa en el 86, hoy se pierde… Más allá de los puntos las sensaciones no son buenas en los dos últimos partidos en casa. Por el lado positivo, llevamos una derrota en diez partidos y seguimos a tres puntos del líder. Ahora estamos jodidos y de cara a mañana tenemos la Copa y luego el partido en Teruel”.