Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Íñigo Vélez reconoció tras el empate ante el Deportivo de La Coruña que el resultado no dejó satisfecha a la Ponferradina: "No sé la sensación que tiene el Depor, pero nosotros nos vamos cabizbajos porque nos han metido en el ochenta y pico a balón parado, que es casi la única manera que nos podían hacer daño. Hemos marcado una y no hemos podido marcar más aunque hemos tenido ocasiones. A veces parece que tienes que golear cuando juegas contra uno menos pero hay que tener calma, la hemos tenido y es una pena que hayan volado esos puntos. Tengo que felicitar a mis jugadores por el partido".

Vélez lamentó el gol recibido a balón parado a pesar de que su equipo sabía el peligro del Deportivo en esas acciones: "Sabíamos que los balones de Lucas al segundo palo son muy buenos, pero es un golpeo de calidad y un remate de calidad. Siempre hay cosas que mejorar y es una pena porque el equipo había hecho el partido que tenía que hacer, sin precipitarse en los pases, buscando el dos contra uno para acabar las jugadas. Lo hemos conseguido y hemos tenido ocasiones. Dentro de lo que hay, lo más lógico es que te marquen así cuando estás con uno más".

Tras las quejas de Idiákez por la actuación arbitral, el entrenador de la Deportiva aseguró que "no he visto la jugada de la expulsión, pero Brais me dice que es clara, que le mete un plantillazo en la tibia. Estamos en Primera RFEF y no hay VAR, el árbitro tiene que decidir en el momento".

Íñigo Vélez también comentó la actitud de su equipo tras recibir el empate, remarcando que "hemos tenido dos ocasiones claras, pero llevas 86 minutos con el balón, sabiendo que nos cuesta finalizar y te meten gol. No era miedo, pero luego han tenido otro córner y al final te viene eso a la cabeza, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer al final del partido".

Respecto a esas ocasiones, el técnico señaló especialmente la de Álvaro en el último suspiro: "Está jodido porque está empezando a entrar y ha tenido una ocasión para ganar el partido y la ha fallado. Es el primero al que le gustaría marcar, pero yo lo que le pido a un delantero es generar ocasiones y se ha movido muy bien a la espalda del defensa. Si la hubiera metido, todos contentos, pero el primer jodido es él. El balón que han tirado no ha tenido nada que ver, Álvaro me ha dicho que ha fallado él. No sé quién ha sacado ese balón pero no se puede permitir, aunque tampoco es excusa".

Finalmente, ante la posibilidad perdida para alcanzar el liderato, Vélez insistió en que "eso ahora es anecdótico. Yo lo que quiero es que mi equipo mejore cada semana más allá de los resultados. Si ganas parece que mejoras más, pero hoy hemos hecho un buen partido para haber ganado. La idea es plantear cada partido como si fuese el último e ir a ganar siempre. Ahora ya toca pensar en Irún".