Ponferradina-Eibar

David Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

David Gallego analizó la derrota de la Ponferradina ante el Eibar señalando que "los goles generan cosas siempre, pero no creo que el suyo nos afectara tanto. Han tirado un palo, pero nos han generado poco y hemos tenido ocasiones para marcar. Han sido detalles y el partido ha caído de su lado. Ha sido muy igualado, pero en el campo no he visto la diferencia de clasificación entre un equipo y otro".

El técnico blanquiazul insistió en que "hemos entrado muy bien pero nos ha faltado el gol, que es lo que cambia las dinámicas. Al final son detalles. Si nos quedamos solo con el resultado nos va a hacer daño y no es justo hoy. Un rival que suele generar tanto y hoy genera tan poco no podemos quedarnos con que nos han ganado con tan poco. El equipo está creciendo y hemos perdido por un detalle, pero los veo en buena dinámica y no voy a dejar que hoy se confundan por el resultado. El equipo ha hecho muchas cosas bien y me quedo con eso, si haces muchas cosas bien las posibilidades de ganar aumentan cada semana".

El único pero que puso Gallego a los suyos fue que "nos ha faltado intentar tener más el balón y circular rápido de un lado a otro. Cada vez que hacíamos una circulación larga podíamos encontrar ventajas porque no están acostumbrados a defender mucho tiempo y menos en su campo. Nos ha faltado más dinamismo, pero creo que no ha sido un partido para tanto castigo".

Por último, una semana más, el entrenador reiteró que "hay que convivir con esta situación y darle naturalidad a la clasificación. Tenemos que centrarnos en lo que queremos ser y no hacernos daño sólo con lo inmediato. Es un proceso muy largo y el equipo que se centre más en crecer al final conseguirá el objetivo. Ahora toca el Zaragoza, vamos a preparar bien ese partido con una semana larga, reforzando todo lo bueno que han hecho hoy. Luego ya vendrá el Racing, el Ibiza… al final hay que competir con todos. El equipo tiene que competir hasta el final cada partido y llegar diciendo que hemos podido ganar o empatar, como hoy. No estoy feliz, pero sí orgulloso de mi equipo y he visto cosas que me hacen ser optimista".