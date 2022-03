Ponferradina-Eibar

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

Jon Pérez Bolo reconoció tras el empate ante el Eibar que se iba triste porque "que te empaten en el 90 lo normal es que te deje mal sabor de boca. Es cierto que han tenido oportunidades antes, pero también nosotros para haber matado el partido y no lo hemos conseguido. Que te metan justo en el 90 te sabe mal, pero hay que seguir trabajando. El equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo y sabemos que esto no es fácil, pero hay que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho ante el líder".

El técnico blanquiazul se mostró molesto al recordarle que su equipo volvió a desaprovechar un 2-0 a favor, como en Gijón, aunque entonces acabó ganando, y Alcorcón: "Claro que nos gustaría no encajar, pero somos la Ponferradina y vamos a sufrir hasta el final. Si alguien se piensa que esto es fácil que se acuerde de que los rivales también juegan y son buenos. Me preocuparía si cuando llego al vestuario no encontrara a mis jugadores jodidos y muertos por haber dado todo sobre el campo, pero que el rival acierte no es motivo de preocupación. Yo estoy orgulloso de mi equipo, de lo que se ha visto en el campo y de cómo ha apretado la afición. Por cuatro que encuentren fallos no nos vamos a preocupar. Sé lo que es el fútbol y lo que cuestan las cosas, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir".

Por último, Bolo manifestó su desacuerdo con la expulsión de Saverio cuando estaba en el banquillo: "Nos quedamos sin un cambio importante. ¿Cómo lo explico? El cuarto árbitro desde donde está no puede decir al principal que Saverio le ha dicho que es un caradura. Es imposible. Hay varios jugadores que le dicen que le han dado un golpe en la cara a Amir y él interpreta que le ha llamado caradura. Al final lo que vale es lo que ponga en el acta, podemos llorar y decir que es injusto, pero no entiendo cómo se puede expulsar a un jugador a 20 metros de distancia y asegurar que ha dicho eso, pero así es el fútbol".